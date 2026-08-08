El equipo de rugby conformado por internos de la Unidad Penal N.º 9, conocido como “Los Caranchos”, celebró la cuarta edición del encuentro Extramuro, una iniciativa mancomunada entre el área social de la Reserva El Potrero y el club Central Entrerriano.

La jornada, como en años anteriores, tuvo lugar en el predio que la entidad rojinegra posee en Parada 7. Hasta allí, y con un amplio despliegue del personal penitenciario de la UP9, fueron trasladados Los Caranchos para compartir otra jornada de inclusión y transformación social a través del deporte.

Crédito: Paloma Basaldúa - Prensa CCE Rugby

El encuentro contó con un partido amistoso que se dividió en cuatro tiempos de aproximadamente 20 minutos. El equipo de los internos se completó con Jonathan Casco, Alfonso “Mataco” Casenave y Federico Ciceri, estos dos últimos jugadores del club y profesores del proyecto de rugby en la unidad. Por su parte, el conjunto de Central estuvo conformado por jugadores actuales y también de años anteriores.

El resultado fue anecdótico y la jornada finalizó con el clásico tercer tiempo, organizado por la Reserva El Potrero, que donó una pata de ciervo para los sándwiches, y la Pastoral Juvenil y Vocacional de la Diócesis de Gualeguaychú, que aportó tortas para la merienda.

Crédito: Paloma Basaldúa - Prensa CCE Rugby

Como cierre, Los Caranchos le obsequiaron un cuadro a Central Entrerriano a modo de reconocimiento, mientras que desde el club retribuyeron con calcomanías. Desde la subcomisión de rugby de la institución destacaron que “estos partidos son una instancia de aprendizaje activo en la cancha, son un momento de encuentro, tanto de nuestro club como de los internos con sus familias”.

“Tratamos de seguir promoviendo la inclusión a través del deporte y los valores del rugby, y creemos que el camino recorrido ha sido muy bueno”, agregaron.

Para finalizar, destacaron: “Queremos agradecer como siempre a la Reserva El Potrero, al personal penitenciario y a la compañía de la Pastoral, que hacen posible este encuentro, que tiene como objetivo seguir derribando muros y prejuicios”.