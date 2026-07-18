Tras ser designado para dirigir la final del Mundial entre Argentina y España en New Jersey, el esloveno Slavko Vincic vuelve a estar bajo la lupa por un episodio policial que sacudió su carrera hace seis años. La elección de la FIFA reavivó el recuerdo de su detención en Bosnia y Herzegovina durante una investigación por prostitución, tráfico de armas y drogas, un hecho del que fue liberado sin cargos, pero que lo persigue cada vez que asume protagonismo en el escenario internacional.

La madrugada del 29 de mayo de 2020, en plena pandemia por el COVID-19, Vincic fue demorado por la policía en una cabaña en las afueras de Bijeljina, en medio de un operativo denominado “Kristal”, que buscaba desarticular una red criminal dedicada al proxenetismo y el narcotráfico.

En el lugar se había organizado una fiesta y hubo en total 35 detenidos, entre los que además se encontraba Tijana Maksimović, una influencer más conocida como Tijana Ajfon, quien luego se declaró culpable del delito de incitación internacional a la prostitución y aceptó una condena de un año de prisión, según informaron medios locales.

Durante la redada, además, las fuerzas de seguridad incautaron armas de fuego, chalecos antibalas, cocaína y más de 10.000 euros en efectivo.

El árbitro, que entonces tenía 40 años, negó cualquier vínculo con las actividades ilícitas y explicó que se encontraba en la cabaña por una invitación a almorzar tras una reunión de negocios.

“Acepté una invitación a comer, que resultó ser mi mayor error. Lo lamento. Estaba sentado en una mesa con mi compañía; de repente vino la Policía y pasó lo que pasó. No tengo nada que ver con el grupo que fue arrestado y detenido, ni con mis socios comerciales", aclaró Vincic en declaraciones al medio esloveno Vecer.

Y lamentó: “Nos llevó la Policía, declaramos como testigos y, cuando resultó que ni siquiera los conocíamos, nos dejaron ir. Fue el error más grande de mi vida”.

La justicia de Bosnia y Herzegovina no formuló cargos contra Vincic y la Federación Eslovena de Fútbol cerró filas en su defensa. El presidente de la Asociación de Árbitros de Eslovenia, Vlado Saijn, afirmó que el árbitro “estaba en el sitio equivocado en el momento inadecuado”. Al considerar que el caso fue una sucesión de circunstancias desafortunadas, la entidad no abrió ningún procedimiento disciplinario.

La investigación finalmente determinó que Maksimović había ingresado ilegalmente a Bosnia junto a otras dos mujeres para ofrecer servicios sexuales a cambio de dinero, lo que derivó en la condena judicial formalizada en enero de 2021. La acusada renunció al derecho a un juicio y a apelar el veredicto, según reportaron en su momento los portales de la región.

Pese a ese episodio, la carrera internacional de Vincic continuó en ascenso. Tras haber debutado en la primera división eslovena en 2007, fue designado árbitro FIFA en 2010 y sumó más de 113 partidos internacionales en 39 competiciones, incluyendo Champions League -dirigió la final en 2024-, Europa League, Eurocopa y Mundiales.

En esta Copa del Mundo impartió justicia en tres ocasiones: el empate entre Brasil y Marruecos por fase de grupos, la victoria de Argelia sobre Jordania también en ronda indicial y el triunfo de México ante Ecuador por los 16avos de final.

En la previa de la final, Vincic expresó su orgullo y emoción tras conocer la decisión de la FIFA. “En primer lugar, es muy difícil expresarlo todo con palabras, pero estoy muy orgulloso de representar a mi país en un evento deportivo tan importante... El más grande del mundo. Así que sí, estoy muy orgulloso. Mi equipo está muy orgulloso y lo daremos todo”, declaró en una entrevista con Reuters.

Además, reveló sobre el momento de la designación: “Estaba impactado, es un gran momento de felicidad. Estaba temblando, así que es un honor increíble arbitrar la final del Mundial. Es algo que es un sueño para un árbitro cuando empieza. Así que estoy muy orgulloso, muy orgulloso de mí mismo y de mi equipo”.