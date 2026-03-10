El Carnaval del País termino hace una semana pero las repercusiones sobre la edición 2026 se mantienen. Las especulaciones en torno a la capacidad de los jurados y a la metodología de jura están a la orden del día.



En Cuando pase el temblor (Cero 104.1 y Bolazo Stream) Emilio Popelka, escribano del Carnaval del país, explicó por qué la coordinadora de jurados revisa las planillas antes de que se guarden en los sobres. “Hace una revisión rápida para controlar que estén las firmas y que tenga la fundamentación de cada jurado”, aseguró el escribano.

Respecto a la posibilidad de que Julia Troiano, coordinador de jurados, lleve el conteo de cómo va noche a noche el Carnaval, Popelka aseguro que es “imposible”. “Ni mira los puntajes, va pasando hoja a hoja controlando las firmas y punto”.

El escribano también se refirió al momento en el que se detuvo la apertura de sobres y convocó a dirigentes de todos los clubes y explicó que “el reglamento sugiere que no pueda haber triple empate y se dio esa situación. Ahí detuvimos todo y decidimos llamar a los representantes de todos los clubes para que evalúen qué hacer y decidieron darlo como válido”.