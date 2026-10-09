El jueves 8 de octubre, Casa De Deken, ubicada en 25 de Mayo 734, fue escenario de la presentación del libro Conociendo a Necochea, Granadero de San Martín y Gran Mariscal del Perú, del escritor y divulgador histórico José “Pepe” Olivieri.

La actividad tuvo un significado especial para el autor, nacido en Gualeguaychú, ya que reunió a lectores interesados en su nueva publicación, familiares y amigos de la infancia. Así, la presentación también se convirtió en una oportunidad para reencontrarse con sus afectos y recordar distintas etapas de su vida en la ciudad.

Actualmente radicado en La Banda, Santiago del Estero, Olivieri regresó a su ciudad natal para compartir una investigación dedicada a Mariano Necochea, militar argentino que desempeñó un papel destacado en las luchas por la independencia sudamericana y cuya trayectoria estuvo vinculada a la del general José de San Martín.

La obra recupera distintos aspectos de la vida de Necochea, incluidos episodios menos conocidos de su actuación militar y personal, marcada también por dificultades, injusticias y el destierro. A través de esta publicación, Olivieri continúa su trabajo de investigación y divulgación sobre figuras que participaron en los procesos de independencia y en la construcción de la historia argentina.

La trayectoria del escritor reúne distintas facetas. Durante gran parte de su vida profesional se dedicó al espectáculo como cantante y músico del género melódico. Con el paso de los años, su interés por la historia argentina adquirió un lugar central en su actividad, especialmente a partir del estudio de figuras como San Martín, Belgrano, Güemes y Brown.

Entre sus publicaciones se encuentran El niño del barrilete y el general de los Andes, La Patria llora a Güemes, Secretos de la Puerta Cancel, Guillermo Brown: el gran almirante de la Patria y Entre dos banderas. Su producción literaria ha recibido reconocimientos de distintas instituciones culturales y educativas.