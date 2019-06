El "esfuerzo extra" de Catherine Fulop y una foto a pura sensualidad

"Sé que todo esfuerzo tiene su recompensa, a veces siento que es un conjunto de esfuerzos para llegar a esa meta más exigente. Que quiero decir? A mí me gustaría bajar un poco más la grasa corporal, pero eso requiere de un gran esfuerzo extra en mi rutina, cuidando aún más mi alimentación y manteniendo mis ejercicios diarios", expresó la actriz Catherine Fulop en las redes sociales.

Y continuó: "Si tienes un sobre peso considerable probablemente sea más sencillo bajar esos primeros kilos, pero cuándo se trata de los últimos 4 kilos ahí se nos complica, y ni hablemos de las que cursamos los 50".

No obstante, enseguida dejó un consejo: "No desistir, si insistir y nunca pero nunca rendirse, seguramente estoy más cerca de lograrla y solo requiere de estar un poquito más atenta a la alimentación, ya que, bajar la grasa es muuuy difícil, pero no imposible. Así que, en este momento a no bajar la meta sino a aumentar el esfuerzo. . . no nos perdamos en el camino".