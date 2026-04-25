El próximo sábado 2 de mayo se inaugurará el Espacio Astra, un nuevo predio destinado a recitales y grandes eventos ubicado en la intersección del Boulevard de León y San Juan, en la entrada al Camino de la Península. Lo hará con un espectáculo de gran magnitud: un recital de la icónica banda de rock nacional La Renga, al cual se espera que asistan entre 20.000 y 30.000 personas.

La inauguración será parcial, ya que se utilizará aproximadamente la mitad del predio. Sin embargo, está previsto que el complejo cuente con una capacidad total para 50.000 asistentes, disponga de 208 sanitarios y de un área de estacionamiento para mil vehículos. Además, se proyecta un sector cubierto con capacidad para 3.000 espectadores.

Este mes, la Municipalidad de Gualeguaychú puso a disposición de toda la ciudadanía el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del complejo, el cual concluye que el proyecto “resulta ambientalmente viable, siempre que se implementen las medidas de gestión y control ambiental previstas en el presente estudio y se mantenga un adecuado seguimiento del desempeño ambiental del establecimiento durante su operación”.

De todas maneras, para que el espacio pueda funcionar es necesario que reciba el Certificado de Aptitud Ambiental (CAA), una habilitación o aprobación final que otorga la autoridad ambiental de la provincia una vez que analiza toda la información técnica presentada.

Al respecto, la subsecretaria de Ambiente y Seguridad Alimentaria municipal, Ivana Zecca, adelantó a Ahora ElDía que dicho certificado se emitirá esta semana y descartó la posibilidad de que no lo haga. En tanto, indicó que se encuentran “cerrando el proceso de participación ciudadana”, una de las instancias requeridas: “Personal técnico evaluó y analizó el contenido del estudio presentado, verificando que esté completo y que los datos sean consistentes con la realidad del predio. Para la emisión del CAA se realizó un proceso de participación ciudadana, en el cual se convocó a la comunidad. Bajo los lineamientos de la Resolución N.º 321/2019, el EIA se encontró disponible durante siete días para su revisión, tanto en formato físico como digital. En el punto físico, se puso a disposición un libro de actas, donde los vecinos expresaron sus opiniones respecto del proyecto”, contó, e indicó que “el 95% de las opiniones expresaron apoyo al proyecto, destacando principalmente el impacto económico y cultural para la ciudad, como así también la generación de oportunidades”.

Gestión y mitigación, la clave según el Estudio de Impacto Ambiental

Que el Espacio Astra cuente con el aval técnico-ambiental correspondiente para su puesta en marcha no quiere decir que en un futuro no pueda llegar a ocasionar problemas para el entramado natural y urbano que lo rodea. El mismo EIA advierte sobre una serie de impactos potenciales relevantes que deberán ser gestionados para garantizar su funcionamiento sin afectar significativamente el entorno.

Según el documento, la mayor parte de ellos son “de carácter local, temporal y reversible, siempre que se implementen adecuadamente las medidas de gestión ambiental previstas”.

El estudio identificó que los aspectos de mayor relevancia ambiental se vinculan principalmente con “la generación de niveles sonoros durante eventos de gran concurrencia, la gestión de residuos generados por el público asistente, el ordenamiento del tránsito vehicular y la adecuada provisión de servicios sanitarios y de limpieza durante la operación del predio”.

A fin de prevenir, mitigar o controlar estos efectos, el EIA propone la implementación de un Plan de Gestión Ambiental (PGA) que establece un conjunto de programas y procedimientos específicos orientados a garantizar el adecuado desempeño ambiental del establecimiento. Dicho plan incluye, entre otros, programas de gestión de residuos sólidos, mantenimiento de infraestructura sanitaria y pluvial, mantenimiento ambiental del predio y áreas verdes, uso eficiente de agua y energía, y control de emisiones sonoras asociadas a instalaciones y actividades.

"Asimismo, se contemplan medidas de ordenamiento operativo durante la realización de eventos, incluyendo la disposición de contenedores diferenciados para residuos, la provisión de sanitarios adecuados, la coordinación con autoridades municipales en materia de tránsito y seguridad, y la adopción de prácticas orientadas a minimizar molestias al entorno urbano”, añade el texto.

En ese sentido, Zecca resaltó que “la propuesta técnica contempla la forma de gestionar los posibles impactos”, y explicó que “previo a cada evento, los organizadores deberán presentar un plan de gestión adaptado a las características del mismo, con el objetivo de asegurar la capacidad de respuesta ante situaciones específicas que puedan presentarse durante el desarrollo de su actividad”.

Por otra parte, y refiriéndose puntualmente al potencial riesgo de inundaciones que presenta la zona, tema que despertó debate en la ciudadanía, la subsecretaria de Ambiente indicó que “la red de drenaje local garantiza la gestión del agua de lluvia”.

Impacto del sonido

Tal como señala el EIA, uno de los aspectos fundamentales a tener en cuenta, medir y gestionar son los ruidos y vibraciones en espectáculos masivos, sobre todo en recitales. Al respecto, el estudio indica que, además de análisis previos, durante todo el show de La Renga se realizarán mediciones de ruido en el interior y exterior del predio, y se presentará un informe técnico con los resultados obtenidos.

“Se compararán los niveles registrados durante el evento con los de la línea de base y los establecidos en la normativa de referencia. Luego de dicha comparación, se analizarán los resultados para ver si es necesario proponer una posible implementación de barreras acústicas para mitigar la propagación del sonido”, indica el documento, y aclara que este show “sentará precedente para las futuras evaluaciones de Impacto Acústico de los espectáculos a realizarse en Espacio Astra”.