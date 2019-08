El espectacular video con el que el Olympique de Marsella presentó a Benedetto

El club francés presentó al argentino con un particular video de un minuto. La pieza audiovisual se basa en una simulación en 3D en la que "El Pipa" repasa los aspectos más importantes de su nuevo club: el vestuario, los momentos de gloria, el estadio y el contacto con los hinchas, entre otros hitos.

Finalmente, se quita el casco de realidad virtual y se presenta. "Hola, soy Darío Benedetto y estoy muy contento de estar en el Olympique de Marsella. Allez L'OM", dice mirando a cámara y recalcando en francés la frase de aliento típica de los simpatizantes de "Los Olímpicos".

El sábado pasado, luego de despedirse de sus compañeros de Boca, Benedetto viajó hacia Francia. Un día después, presenció desde las tribunas la derrota del Marsella por 1-0 ante el Nápoles en un partido amistoso.

El Olympique comenzará su participación en la Ligue 1 el próximo sábado de local ante el Reims, pero se espera que "El Pipa" recién esté disponible para debutar en la fecha siguiente, en la visita al Nantes.

"Darío se someterá a exámenes médicos el lunes. Si todo va bien, podría estar con nosotros frente al Nantes", dijo ayer el portugués André Villas-Boas, flamante entrenador del conjunto marsellés, quien eligió a Benedetto para reemplazar al italiano Mario Balotelli.

"Lo que viví y me dio la gente de Boca no lo viviré nunca más como futbolista a menos que vuelva. Pero estuve esperando toda mi carrera por jugar en un club importante de Europa y se me dio ahora a los 29 años, es una decisión difícil", dijo el argentino -que jugó en Arsenal, Tijuana y América de México, entre otros- antes de partir hacia su nuevo destino futbolístico.