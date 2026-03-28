Las últimas tormentas en Gualeguaychú, que suelen ser breves pero muy intensas, han provocado la caída o el deterioro de varios árboles que componen el paisaje urbano y forman parte de las veredas de la ciudad.

Y ante ello surge la pregunta, ¿el árbol es del frentista o es de todos? Quien respondió la duda en diálogo con Ahora ElDía fue el director de Espacios Verdes Emilio Montefinale.

“En Gualeguaychú tenemos una ordenanza que regula el arbolado urbano, y dice que el vecino es el custodio directo del árbol y tiene que informarnos en caso de alguna anomalía. Nosotros en nuestras recorridas si vemos algún árbol en mal estado actuamos de urgencia, de hecho, siempre estamos haciendo podas preventivas. A veces con las tormentas ocurren situaciones impredecibles, pero otras, como la que ocurrió en calle Gualeguay, que sí lo son: el árbol que se cayó estaba completamente seco, pero si el vecino no nos avisa, a veces no tenemos forma de enterarnos. También ocurre que algunas veces van quedando debilitados y si no los detectamos, a la siguiente tormenta se pueden caer,” explicó el funcionario.

Montefinale dejó en claro que “el arbolado es considerado como un bien patrimonial de la ciudad, el vecino no es el dueño del árbol, pero sí el custodio directo del que tiene en su vereda. Sin embargo, como está en el espacio público es un bien que nos atañe a todos. Igualmente, la acción sobre los árboles está a cargo del Municipio, el vecino lo que tiene que hacer es informar cuando el árbol presenta algún problema, y lo mismo para la poda, nosotros evaluamos en función de la estructura, de cómo está su estado sanitario y si se justifica o no, porque por ahí para el vecino hay que podar, pero no es así”.

“Esto se hace así por una simple razón, si cada vecino hiciera lo que quisiera la ciudad sería un caos, porque en general el vecino no tiene el conocimiento de la técnica de la poda, para la cual hay que tener las herramientas adecuadas, además de tomar medidas de prevención, porque el arbolado convive tanto con el cableado aéreo como con la parte subterránea. Al árbol se lo poda de forma tal que pueda conducir la copa a un lugar que mantenga su forma y que no afecte la infraestructura urbana”, comentó.

En cuanto a la cantidad de árboles en mal estado y que tienen riesgo de caída, el funcionario planteó que “lo que se puede hacer es un relevamiento de todo el arbolado, pero por una cuestión de costos y de tiempo no se puede hacer permanentemente. Entonces, los relevamientos van quedando un poco viejos, porque es algo muy dinámico, igualmente tratamos de hacer lo que más podemos con el personal que contamos. La ciudad ha crecido muchísimo, y para algunos trabajos puntuales tenemos que contratar otra gente, como por ejemplo ahora que estamos retirando los árboles secos del Parque Unzué. Después tenemos muchos trabajos puntuales por tema de seguridad, de lugares donde pasan camiones o colectivos. Ahora con el recambio de la iluminaria led, permanentemente trabajamos en conjunto con tránsito, con obras públicas y la Cooperativa Eléctrica”.

Acerca de cuándo es el momento para realizar las podas, Montefinale sostuvo que “la hacemos todo el año, hay mucho mito con respecto a qué meses se puede, nosotros hacemos mantenimiento todo el año, la peor época es mayo porque el árbol para la sabia”.

¿Quién se hace cargo ante un daño?

Sobre los incidentes o daños que pueda causar la caída de un árbol, el funcionario explicó que “depende de cada caso, muchas veces hay responsabilidades compartidas. Muchas veces quedan árboles debilitados después de una tormenta grande, como nos pasó con un caso puntual que quedó uno rajado, y nosotros no lo vimos y el vecino tampoco nos avisó. Por suerte, cayó sobre la vereda y no pasó nada. Sin embargo, otro cayó sobre una camioneta, ese árbol tenía la base podrida y el vecino no se dio cuenta entonces para nosotros es imposible saberlo. En estos casos por lo general si el vecino tiene un seguro se lo termina cubriendo, y en caso que no haya seguro a veces es en parte responsable el Municipio y en parte el vecino”.

Montefinale añadió que “en el caso que esté asentado que el vecino nos avisó, el Municipio tiene que hacerse cargo, pero si hay alguna negligencia de la persona también es su responsabilidad, porque si no lo terminan pagando todos los vecinos”.

¿Todos estamos obligados a plantar un árbol?

Un artículo específico de la ordenanza hace mención a que cada frentista tiene la obligación de tener al menos un árbol en la porción de vereda que le corresponde. Sin embargo, esto en la práctica no sucede.

Al respecto, Montefinale planteó que “se hace énfasis porque si no la gente no planta árboles, quiere ir y estacionar en la vereda de enfrente, con el pretexto de que ensucia o le rompe un poquito la vereda. Entonces, en ese aspecto tratamos de ser un poquito más firmes, no vamos de policía pero si tratamos de explicarles y tratamos de que haya empatía, que la gente tome conciencia de la necesidad del arbolado, de todos sus beneficios ecosistémicos, de la sombra, del aporte de oxígeno, el bienestar que genera, y la idea es que esto sea una política de estado más allá de la gestión que esté”.

Finalmente, con respecto a quienes quitan un árbol y no reponen, marcó que “esta era una queja muy habitual de vecinos, así que hicimos un relevamiento de aquellos que sacan un árbol y se los contacta y se les da un plazo para reponerlo, entonces de esa forma vamos tratando de revertir la situación”.