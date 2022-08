El lunes por la tarde, en Urdinarrain, una nena de dos años fue atacada por un perro de raza pitbull que la desconoció aunque la menor frecuentaba la vivienda donde está el animal.

La chiquita fue asistida en primera instancia en el hospital Belgrano de la vecina localidad, y desde allí fue trasladada al Hospital Centenario de Gualeguaychú. Dada la gravedad del caso, se la derivó al hospital materno infantil San Roque de Paraná, donde fue intervenida de urgencia.

“Va ser un final feliz porque la menor se está recuperando. Igualmente, sigue en el Hospital San Roque de Paraná, acompañada por su mamá y por su abuela”, informó el periodista urdinarraense Juan Fernández, quien además agregó que “ya recibió una operación, donde hubo que reconstruir y sacar un huesito de su cabeza. Pero se está recuperando. Ahora se espera por un cirujano plástico para reconstruir la zona orbital y deben pasar unos días para la operación de la fractura de la mandíbula. Así que se está en esa espera”.

“Ayer la despertaron y reaccionó bien. Volvieron a sedarla cuando le cambiaron los vendajes. Y hoy jugó con su abuela. Podemos decir que está lúcida, aunque sigue en cuidados intensivos”, amplió el periodista en declaraciones a Ahora Radio Cero.

Según el relato de los testigos, la nena de 2 años jugaba con dos amiguitas más cuando se dirigió al patio donde estaba atado el perro a una corredera, por lo que se podía mover por una zona delimitada. Sin embargo, cuando la menor se acercó el animal la desconoció y la atacó, provocándole fractura de cráneo a la altura de la sien, rotura del globo ocular y quebradura de mandíbula.

“Hay una investigación en marcha y hubo un allanamiento en el domicilio donde se encuentra el perro. El Juez de Garantía Ignacio Telenta ordenó secuestrar la cadena y rescataron los testimonios de los vecinos. El fiscal Facundo Álvarez se encarga de llevar las directivas y el procedimiento, que lo hace personal de Criminalística. Se estaba buscando el secuestro del perro, pero siempre y cuando se encuentre un lugar seguro donde se pueda colocar, algo que no se ha conseguido, por lo que el animal sigue en la casa”, amplió Fernández.

“La Justicia investiga si hay una causa penal para llevar adelante contra el dueño del perro. ¿Qué pudo haber hecho el dueño para evitar que el perro atacase a la nena? ¿Se tomaron los recaudos necesarios teniendo en cuenta la raza del perro? Hay que estudiar también los últimos episodios del animal, como si atacó a otro perro o incluso si intentó atacar al propio dueño”, explicó.

“Hay muchas familias que tienen este tipo de perros, que son de una raza que está intervenida por el hombre y que lamentablemente el animal con una mala formación puede ser no seguro para las personas, sobre todo teniendo en cuenta que no había una separación entre las viviendas para evitar que se acerquen al pitbull. No fue que el perro se escapó y mordió a la menor”, concluyó.