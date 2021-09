"El estado epidemiológico es muy favorable, pero no hay que relajarse"

El neumonólogo infantil Federico Gini Cambaceres se refirió a esta situación, habló de un “estado epidemiológico muy favorable”, aunque pidió continuar con los cuidados aprendidos para no lamentar la rápida propagación del virus que la nueva cepa ya generó en localidades como la ciudad de Buenos Aires y Córdoba.

“El 2020 fue un año atípico que nos afectó a todos en distintos niveles, en el trabajo, en el estudio, en la dinámica familiar. Una de las cosas que también afectó fueron las epidemiologías no Covid: todas las patologías alérgicas e infecciosas bajaron estrepitosamente debido a que se había cortado la circulación de personas”, explicó.

“Un ejemplo, para que se tenga una idea clara: los dos primeros meses de cuarentena estricta no tuvimos personas internadas por politraumatismos en accidentes de tránsito. Básicamente, porque la gente no circulaba. A medida que empezó a hacerlo comenzamos a tener casos. Así pasó con todas las demás patologías no Covid”.

Con la llegada de las vacunas, los cuidados que la ciudadanía ya interiorizó y el cambio de clima, la situación mutó significativamente. “En este momento, la gran mayoría de lo hisopados vienen negativos. Si se hacen 55 hisopados, 54 vienen negativos. En mayo de este año el 80% eran positivos”, comparó el especialista en su consultorio del Hospital Bicentenario.

“Estamos teniendo muy poquitos diagnósticos por día, creo que eso responde a que la gente se acostumbró a ciertos cuidados -lavado de manos, distanciamiento social y uso de barbijo- y la gran cantidad de vacunas aplicadas. El 90% de los mayores de 18 años tiene al menos una dosis y más del 50% ya tiene las dos. Se está achicando mucho la brecha entre quienes tienen sólo una y quienes a tienen las dos dosis, y eso es muy importante”, consideró Gini Cambaceres.

La menor circulación del virus SARS-Cov-2 posibilitó la salida del encierro y el retorno de aquellas patologías convencionales que el año pasado prácticamente habían desaparecido. “En las últimas semanas hemos visto un aumento progresivo de las consultas en pediatría, estamos en casi cien consultas febriles por día en la Guardia del hospital, cuando el año pasado teníamos treinta”, ejemplificó el neumonólogo. Al tiempo que transmitió: “La mayoría de las patologías infecciosas más comunes -neumonía, bronquiolitis, anginas, sinusitis- no tienen nada que ver con el Covid, menos del 5% de los hisopados resultan positivos”.

Por último, el referente del hospital redundó en que “el estado epidemiológico es muy favorable, pero no hay que relajarse porque la cepa Delta es muy contagiosa, no podemos dejar de tener todas las medidas básicas de prevención porque si no corremos el riesgo de que cuando venga la cepa Delta encuentre un terreno fértil para poder desparramarse”.