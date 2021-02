El estado de salud de Carmen Barbieri: "Ahora tiene un virus intrahospitalario"

Este domingo, Fede habló con Implacables y reconoció que su madre “sigue estable y mejora lentamente”. “Ahora tiene un virus nuevo, que es intrahospitalario y hay que atacarlo. Se cambió la medicación, es un camino muy largo y la gente que tiene parientes en esta situación sabe de lo que hablo”, explicó Bal.

Asimismo, el actor contó que los médicos le están bajando la sedación a Carmen muy lentamente “esperando que empiece a reaccionar mejor”. “Pero va a estar un par de semanas, me parece que va a ser lento. No te dicen cuando va a estar mejor. Me parece que hay que esperar un poco para que el cuerpo y los valores empiecen a cambiar y me parece que no hay una fecha. Hay que seguir pidiendo por ella y aguantándola para que esto pase rápido”, explicó el joven.

El actor contó también que armó un grupo de WhatsApp para transmitir las novedades sobre la evolución de Carmen. “Había como 30 o 40 personas que todas las mañanas me explotaban el WhatsApp; y con todo lo que estoy trabajando no podía escribirles uno por uno, entonces hice un grupo en el que les paso el parte a todos los que la quieren a mamá por la mañana y por la tarde”, concluyó.

Este sábado se conoció un audio que uno de los médicos que atiende a Carmen le envió al actor. "Mejoró un poquitito más la oxigenación y está sin fiebre. (…) Se va despertando razonablemente bien. Abre los ojos, parece entender órdenes bien”, se puede escuchar en el mensaje que el actor le compartió a Carlos Monti para su ciclo Bien arriba (Radio 10).