El estornudo de Horacio Rodríguez Larreta que se hizo viral

El jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, junto al ministro de Salud, Fernán Quierós, repasaban las recomendaciones para evitar la propagación y contagio frente al avance del coronavirus en la Capital Federal.

“Cuando van a estornudar no hacerlo sobre la mano, si no sobre el pliegue del codo para no tener las gotitas”, marca Quierós. En el video editado se ve como Larreta, minutos más tarde, hacía lo que el ministro desaconsejaba por el acto reflejo de cubrirse la boca y nariz con la mano al estornudar.

Embed "Larreta":

Porque se cubrió con la mano al estornudar luego de que explicaran que hay que hacerlo con el pliego del codopic.twitter.com/P5kAlZULcV — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) March 12, 2020

“Les recuerdo estos consejos de prevención: Al toser y estornudar cubrirse la boca y nariz con el codo flexionado. Lavar las superficies de contacto frecuente con agua y lavandina. Lavarse las manos con agua y jabón o con alcohol en gel por al menos un minuto”, escribía el jefe de gobierno porteño ese mismo día.

Los casos confirmados de coronavirus en la Argentina ascendieron hoy a 21 (entre los que se incluye un muerto), de los cuales 10 infectados pertenecen a la ciudad de Buenos Aires, donde subrayan que hasta el momento "sólo se registran casos importados de COVID-19"

En la mañana de este jueves 12 de marzo el jefe de gobierno porteño dará una conferencia de prensa donde se anunciarán nuevas medidas para contener el avance de la pandemia en la ciudad, que podrían incluir la cancelación de espectáculos.