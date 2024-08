Netflix presentó nuevos adelantos de dos series argentinas muy esperadas. Por un lado, la adaptación con Ricardo Darín de "El Eternauta", la novela gráfica de Héctor Germán Oesterheld y Francisco Solano López. Y por el otro, un programa animado de Mafalda, a cargo del director Juan José Campanella ("El secreto de sus ojos", "Metegol").



“El Eternauta” con Ricardo Darín: Una odisea postapocalíptica



La plataforma de streaming Netflix reveló las primeras imágenes de "El Eternauta", una serie que ya está generando gran expectación. Escrita por Bruno Stagnaro y Ariel Staltari, y producida por K&S Films, esta adaptación de la legendaria historieta de Héctor Germán Oesterheld y Francisco Solano López tiene a Ricardo Darín como Juan Salvo, el héroe que lucha por la supervivencia en un mundo devastado.



En el elenco de lujo lo acompañan nombres como Carla Peterson, César Troncoso, Andrea Pietra, Ariel Staltari, Marcelo Subiotto, Claudio Martínez Bel, Orianna Cárdenas y Mora Fisz, entre tantos otros.



"Después de una nevada mortal que mata a millones, Juan Salvo junto a un grupo de sobrevivientes lucha contra una amenaza alienígena, controlada por una fuerza invisible", dice la sinopsis oficial de la producción de K&S Films para la plataforma de streaming.



"El Eternauta" tendrá seis episodios, con rodaje que ya se hizo en la Ciudad de Buenos Aires. Se estrenará en 2025 por Netflix.



Mafalda vuelve a la vida en formato animado

La entrañable Mafalda, creación del genial Quino, también tendrá su serie animada en Netflix. Este proyecto está bajo la dirección de Juan José Campanella, quien ya nos ha regalado obras maestras como "El secreto de sus ojos" y "Metegol". Con Gastón Gorali como coguionista y productor general, esta adaptación promete capturar la esencia de la elocuente y filosófica niña que ha conquistado corazones desde 1964.

Netflix compartió un adelanto que homenajea a "2001: Odisea en el Espacio", mostrando un globo terráqueo y la silueta inconfundible de Mafalda. Este estreno coincide con el 60º aniversario de la historieta, una fecha especial que celebra décadas de humor y reflexión.



"Ni más ni menos que convertir a Mafalda en un clásico de la animación. Es nuestra la obligación de preservar el humor, el timing, la ironía y las observaciones de Quino. Sabemos que no podremos elevar a Mafalda, porque más alta no puede estar. Pero soñamos con que los que somos devotos de ella desde la primera hora podamos compartirla con nuestros chicos", expresó Campanella sobre este tan esperado proyecto.



Aunque aún no hay una fecha de estreno confirmada para la serie de Mafalda, la expectativa es alta. Los fans de la pequeña rebelde pueden esperar una producción fiel al espíritu original, lista para inspirar y divertir a toda la familia.