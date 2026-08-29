Tras reunir a más de 10.000 jóvenes entrerrianos en su primera edición provincial, Campus Party, el festival de tecnología, innovación y emprendimiento más grande de Latinoamérica, vuelve a la Argentina y desembarca por segundo año consecutivo en el Centro Provincial de Convenciones (CPC) de Paraná. Será los días 15 y 16 de septiembre, en una iniciativa organizada por el Gobierno de Entre Ríos junto al Consejo Federal de Inversiones (CFI), la Universidad Autónoma de Entre Ríos (Uader) y el Instituto Becario.

El evento es reconocido a nivel global como un punto de encuentro clave para el ecosistema tecnológico. Campus Party reúne a estudiantes, emprendedores, empresas, universidades -entre ellas la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER), la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) y la Uader- y líderes del sector. El programa ofrecerá espacios de networking, capacitaciones y workshops orientados a las nuevas tecnologías y las industrias creativas.

Las temáticas centrales abordarán campos de vanguardia como Inteligencia Artificial, robótica, programación, computación cuántica, ciberseguridad y bioimpresión, entre otros. Entre los principales referentes confirmados destacan figuras nacionales e internacionales como Lorena Evans, especialista en tecnología e innovación espacial y candidata a astronauta de la NASA; Ezequiel Martínez, ingeniero y divulgador científico; y Roxs Suárez, Tech Lead en Naranja X. Esta edición cuenta además con el acompañamiento de empresas e instituciones que impulsan el desarrollo tecnológico y la innovación, como Personal y Banco de Entre Ríos, que acompañan la realización del evento.