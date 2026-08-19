Fernando Cerimedo, ex asesor de La Libertad Avanza (LLA), se negó a declarar este martes en el marco de la causa que lo tiene como imputado por ‘tentativa de femicidio’ en perjuicio de su ex pareja, Nadia Beller, en la ciudad boliviana de Santa Cruz de la Sierra.

En consecuencia, el consultor político permanece bajo custodia de la policía local en La Paz, la capital boliviana, donde se desempeñaba como asesor de Rodrigo Paz Pereira, el presidente del país vecino.

Cerimedo está acusado de ser el autor intelectual del ataque a tiros contra Beller, quien este lunes fue abordada por dos desconocidos mientras estaba en la puerta de un hotel en Santa Cruz de la Sierra.

Por su parte, el fiscal general Roger Mariaca aclaró que la responsabilidad por el intento de asesinato contra la abogada -de 33 años- no se limita solamente al ex asesor del presidente Javier Milei, ya que según adelantó podrían haber otros autores intelectuales detrás del atentado.

Ante este panorama, la Justicia del país andino intentará identificar a quienes planificaron el ataque y establecer una relación con los sicarios, quienes le dispararon tres veces a la víctima.

El actual asesor del presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, fue detenido cuando se disponía a abordar un vuelo con destino a Buenos Aires, pocas horas después del ataque.

Una vez detenido, fue trasladado a dependencias de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen (FELCC) y quedó a disposición de la Justicia.

El ataque tuvo lugar el lunes por la noche cuando dos hombres vestidos como repartidores llegaron en una moto robada al hotel en el que Beller había sido citada para un supuesto compromiso laboral.

Uno de ellos abrió fuego mientras que los otros dos le robaron, uno la cartera y el otro el celular. Los tres se dieron a la fuga en otro vehículo.

Beller, a raíz de los tres disparos, fue llevada de urgencia a una hospital de Santa Cruz, donde en diálogo con el medio boliviano DTV responsabilizó a Cerimedo por el ataque. “Él (Cerimedo) me mandó a los sicarios, él sabe quiénes son”, afirmó y agregó: “Si no fingía estar muerta, me remataban”.