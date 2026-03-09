El ex funcionario provincial Juan Ruiz Orrico fue condenado a 5 años y 8 meses de prisión efectiva este lunes en los tribunales de Concepción del Uruguay por haber chocado y matado a cuatro personas. La fiscalía había solicitado 5 años y la querella 6 años. El adelanto de sentencia fue comunicado este lunes el juez Darío Crespo por el delito de “homicidio culposo agravado” derivado del fatal siniestro vial en la Ruta Provincial 39 que costó la vida de Brian y Lucas Izaguirre, Leandro Almada y Axel Rossi. El magistrado brindó un pormenarizado del hecho en función de los informes. Además, solicitó la inmediata detención una vez que la sentencia quede firme. Por otra parte, el ex funcionario fue inhabilitado para conducir por 9 años.

El hecho ocurrió durante la madrugada del 20 de junio de 2024, cuando el Chevrolet Corsa en el que viajaban los trabajadores fue impactado de frente en la ruta 39 por un vehículo oficial, Passat conducido por el acusado. Las pericias establecieron que el acusado tenía 1,59 gramos de alcohol en sangre al momento del choque.

Ese jueves 20 de junio era festivo. Cerca de las 5, Orrico iba al mando de un Volkswagen Passat (vehículo oficial) con un nivel de alcoholemia superior a un gramo por litro de sangre, con el cual invadió el carril contrario e impactó de frente contra el Chevrolet Corsa, en el que iban las cuatro personas fallecidas. Orrico había estado cenando en casa del presidente del Consejo de la Magistratura, Mauro Vazón.

El juicio oral y público se desarrolló durante las últimas semanas en la sala del Tribunal de Juicio y Apelaciones de Concepción del Uruguay. Ruiz Orrico estuvo sentado en el banquillo como único imputado por el choque ocurrido el 20 de junio de 2024 en el kilómetro 123 de la Ruta 39, entre Caseros y Herrera, en el departamento Uruguay. Los cuatro jóvenes trabajadores, todos oriundos de Basavilbaso, fallecieron en el acto.

Cabe recordar que, al inicio del debate, el exfuncionario provincial reconoció su responsabilidad en el hecho y pidió perdón a las familias de las víctimas al prestar declaración ante el magistrado. El ex titular del Instituto Portuario provincial fue juzgado por la muerte de Brian y Lucas Izaguirre, Leonardo Almada y Axel Rossi.

Fuente: Ahora