Mediante una resolución firmada por el juez Arturo Dumón, la Policía trasladó este mediodía al exintendente de Gilbert, Ángel Fabián Constantino, luego de que la justicia le revocara la prisión domiciliaria y rechazara el planteo de inconstitucionalidad planteado en subsidio por la Defensa Técnica del condenado por haber abusado sexualmente de tres mujeres.

Según la resolución fechada el martes 22 de octubre apenas pasadas las 10 de la mañana, se resolvió “rechazar el pedido de suspensión del efecto de la sentencia dictada en los presentes autos, articulado por la Defensa del condenado Ángel Fabián Constantino” y “rechazar el planteo de inconstitucionalidad planteado en subsidio por la Defensa Técnica del Condenado”.

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Además, “ordenó que los presentes autos pasen a OGA a fin de que practique el cómputo de pena respectivo, fecho lo cual, se procederá al traslado del condenado Ángel Fabián Constantino a las dependencias de la Jefatura Departamental de Policía local donde quedará alojado en carácter cautelar y a disposición del Señor Juez de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad local, considerándose revocado el arresto domiciliario oportunamente dictado”

Finalmente, ordenó que “a fin de asegurar el cumplimiento de la presente medida, se libre Oficio a la Comisaría de la localidad de Gilbert a fin de que se disponga montar una guardia permanente en el domicilio del condenado Constantino, hasta tanto se efectivice el traslado a las dependencias de la Jefatura Departamental de Policía local, donde será alojado” y además ordenó que “se libren las comunicaciones pertinentes a los efectos de desactivar y retirar oportunamente la tobillera de vigilancia electrónica, colocada oportunamente al encausado, una vez asegurado su traslado”.

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De esta manera, Ángel Fabián Constantino, ex intendente de la localidad de Gilbert, Entre Ríos, deberá cumplir con los 14 años y 6 meses en prisión por abuso sexual.

Fue considerado como autor material y responsable de los delitos de abuso sexual simple y con acceso carnal que concurren de manera real entre sí de los tres hechos denunciados.

Las víctimas son vecinas del distrito que denunciaron haber sido violadas por el dirigente justicialista en diferentes oportunidades. Uno de estos episodios ocurrió en el año 2018, antes de que Constantino fuera electo, mientras que los otros dos sucedieron mientras se encontraba al frente de la gestión municipal, en 2021.