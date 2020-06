El ex intendente de una ciudad entrerriana dio positivo junto a toda su familia

“Estamos todos bien gracias a Dios. Mi hija menor hizo algo de fiebre, pero por ahora no precisó más que un Paracetamol. Es muy leve la versión de la enfermedad que nos tocó hasta el momento. Si te digo mis síntomas, pasé dos días con molestia en la garganta, después otros dos con un pequeño dolor de cabeza, me molestaba algo en las sienes, pero no he sentido otra cosa. Es más, estoy trabajando, haciendo algunas cosas desde el encierro en mi casa. Estoy normal”, aseguró Toler.

El ex mandatario de la localidad del departamento Federación indicó que “en el plano psicológico, no la pasé tan bien, hasta que supe el resultado del test, me desperté no sé cuántas veces de noche. No tengo problemas para dormir, pero en ese aspecto me trató mal”.

“El virus llegó al pueblo a través de un integrante de una fuerza pública. No quisiera entrar en detalles, ni juzgar a nadie, porque no me corresponde. De lo que sí doy fe es que el contagio es tremendo, peor que la gripe. Por nada se contagia”, enfatizó Toler.