Con una “foto de familia”, la funcionaria a cargo de Ambiente provincial, Rosa Hojman, presentó “oficialmente” quienes ocuparán espacios claves de la estructura de la dependencia. Uno de ellos será el abogado Osvaldo Fernández.

Oriundo de Gualeguaychú, Fernández es abogado recibido en la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) y profesor universitario en la UNER. Cuenta con un posgrado en Derecho de la Alimentación y Diplomado en Derecho Ambiental (UBA). Fue director de Gestión Ambiental de Recursos Hídricos y Acuáticos del Ministerio de Ambiente de la Nación entre 2015 y 2019. En su trayectoria política también fue concejal y diputado provincial entre 2003 y 2007. Es además el actual presidente el partido GEN Entre Ríos y en Ambiente estará abocado a los “asuntos legales y gestión ambiental del agua”.

Según informó Hojman, entre sus objetivos adelantó que trabajarán “arduamente para resolver problemas urge”, así como en “generar oportunidades de empleo y desarrollo asociadas a la promoción de las energías renovables y el ecoturismo, a partir de un trabajo articulado con el sector privado”.

“Les presento al equipo que me va a acompañar en la Secretaría de Ambiente del Gobierno de Entre Ríos”, comentó Rosa Hojman en su perfil de Instagram la foto junto a sus colaboradores más cercanos que la acompañarán en su gestión. “La decisión del gobernador Rogelio Frigerio es trabajar por una provincia sostenible y que garantice el derecho a un ambiente sano”, afirmó, al tiempo que comentó que “en esta tarea me van acompañar un grupo de profesionales de primer nivel, hombres y mujeres de distintos orígenes y lugares de la provincia, con diferentes recorridos profesionales y académicos diversos, quienes me ayudarán a jerarquizar los asuntos ambientales en la agenda de las políticas públicas”.

En cuanto a sus líneas de gestión, adelantó que va “a impulsar decisiones para promover el ordenamiento territorial y la protección de los ecosistemas, implementar acciones de mitigación y adaptación climática, fortalecer la gestión ambiental del agua y de las áreas naturales protegidas con involucramiento ciudadano, entre otros temas. Trabajaremos arduamente para resolver problemas urgentes, como la contaminación generada por los basurales a cielo abierto y por la descarga de efluentes varios en nuestros ríos y arroyos. También queremos generar oportunidades de empleo y desarrollo asociadas a la promoción de las energías renovables y el ecoturismo, a partir de un trabajo articulado con el sector privado”.

Hojman aseguró que su objetivo es “mejorar la calidad de vida de las personas mediante acciones transformadoras. ¡Bienvenido el desafío!”, cerró.