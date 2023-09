"La verdad que lo veo mal, oscuro. Creo que no hubo defensa. Me parece que hubo un exceso y nadie pensó la lógica que no indicaba de que tantos días podía estar detenido un artista", expresó Alejandro Cipolla a Socios del espectáculo (El Trece)

Además, aseguró que L-Gante no representa "ningún peligro procesal" como para que no sea liberado de la DDI de Quilmes Bernal, ya que el letrado había intentado que beneficien a Elián Ángel Valenzuela con la prisión domiciliaria.

El abogado, quien dejó su cargo por su mala relación con el entorno del cantante, aseguró que "me parece que es un abuso de la Justicia, un vuelto o un mensaje a la sociedad". "Si uno se pone a analizar absolutamente todas las causas en donde hay implicados famosos, hay peores causas, con peores imputaciones, y hasta con gente muerta, donde no hay detenidos", lanzó picante.

"Lo que dijo el juez en la resolución última, si no me equivoco, es que estaba mal hecha la presentación del cambio de calificación legal. Por suerte, quedó demostrado que yo solicité el cambio de calificación legal y me lo dieron, al lugar igual que la cancelación que en pocos días tuve", se mostró irónico.

Por último, Alejandro Cipolla apuntó en contra de la familia de L-Gante: "La madre se rompía la ropa diciendo que estuve mal y que todos los otros abogados que vinieron eran perfectos. El hijo sigue detenido y no la vi más quejándose ni pidiendo Justicia. La verdad es que no le veo un buen futuro. Ojalá que me equivoque y Casación entre en razón, otorgue la excarcelación y esto quede nada más en un abreviado, con una pena en suspenso"

El pedido de Callejero Fino por L-Gante

Callejero Fino estuvo en la apertura del Bailando 2023 en América TV y al finalizar su presentación lanzó un pedido por L-Gante, quien está detenido en la DDI de Quilmes desde hace más de dos meses.

Callejero Fino cantó varios de sus éxitos, entre ellos la "Turreo Sessions #723", y estuvo acompañado por varios bailarines detrás de él. Al finalizar, el líder del RKT hizo un firme pedido por su colega L-Gante y fue aplaudido por todos en el estudio. "Pronta libertad para todos los pibes buenos. Free L-Gante", expresó.

Cabe recordar que L-Gante continúa detenido en la DDI de Quilmes luego de que le revocaran la prisión domiciliaria. El cantante es acusado por privación ilegítima de la libertad, amenazas y tenencia de estupefacientes.