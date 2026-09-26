El exfutbolista Daniel Osvaldo fue internado de urgencia en el Hospital de Llavallol a raíz de una infección que obligó a los médicos a realizarle una biopsia, según confirmaron fuentes cercanas al ex deportista. El músico fue asistido en el centro médico, donde pudieron limpiar la infección, y desde entonces permanece aislado en la Unidad de Terapia Intensiva (UTI) con pronóstico reservado.

Días antes de la internación, Daniel Osvaldo se encontraba activo en su faceta artística. Tenía programado un show para el 31 de octubre en el Café Berlín junto a su banda y llevaba adelante un ciclo de entrevistas para el diario Olé.

Con doble ciudadanía argentina e italiana, Osvaldo desarrolló una trayectoria destacada. Surgido de las inferiores de Huracán en 2005, emigró a Italia donde pasó por Atalanta, Lecce, Fiorentina y Bologna. Posteriormente, dio el salto al Espanyol de Barcelona, donde anotó 20 goles en 44 partidos. En 2011, la Roma lo contrató por 15 millones de euros, club donde disputó 56 encuentros y convirtió 27 tantos.

Tras su paso por Southampton en la Premier League, vistió las camisetas de Juventus e Inter de Milán, ganando la Serie A 2013-14 con la Vecchia Signora. Luego regresó a la Argentina para jugar en Boca Juniors, con quien se consagró campeón del torneo local en 2015 y de la Copa Argentina. Cerró su trayectoria profesional en el Porto y con un breve retorno al Xeneize antes de disputar sus últimos partidos en Banfield, en 2020. Según datos de Transfermarkt, acumuló 272 partidos oficiales y 88 goles. También fue internacional con la selección de Italia, con quien disputó 14 partidos y anotó 4 goles.