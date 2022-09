El dirigente macrista que fue echado de la última sesión de Diputados opinó que la diputada Varisco no tiene “margen” para seguir en el frente opositor debido a sus duras críticas hacia el PRO. “Es algo que he hablado con Frigerio”, informó.

Walter Klix cree que la situación con la diputada Lucía Varisco dentro de Juntos por el Cambio no da para más, después de las duras acusaciones que reiteró sobre dirigentes del PRO en la última sesión.

El esposo de la diputada Ayelén Acosta -que este miércoles debió ser retirado del recinto de la Cámara de Diputados a pedido de Stefanía Cora (PJ) por un supuesto hostigamiento a Varisco- opinó que “el bloque (de JxC) tiene que actuar como tal. A mi manera de ver, creo que no hay margen para que Lucia Varisco siga participando del partido. Es algo que he hablado con Frigerio”.

El ex director nacional de Lucha contra el Narcotráfico, cuando Patricia Bullrich ocupaba el Ministerio de Seguridad de la Nación, consideró que “si hay conmoción sobre lo que dijo Bullrich (sobre Varisco) debe haberla solo en aquellos que pueden tener cierta complicidad sobre el narcotráfico. Todo el mundo te va a decir que no está a favor del narcotráfico, ella (Bullrich) mencionó algo que no es atípico para la política, pero lucha contra el narcotráfico está por encima de la lucha del color político”.

En ese sentido, comentó que “Bullrich no mira para el costado con el narcotráfico y si toca con alguien de nuestro bloque, vamos a actuar igual que si fuera un intendente o de otro partido político. Es igualdad ante la ley y acá fue la Justicia determinó que el ex intendente era culpable. Bullrich solo contestó la pregunta que le hizo Santiago Maratea de cómo iba a luchar contra el narcotráfico, cuando ya lo había hecho ante los propios. Después se malinterpretó la comparación que hizo con Los Monos, porque ella dijo que si sos el primer eslabón o el último, tenes que ser condenado igual o que te juzguen igual”.

En relación a la situación del ex concejal Emanuel Gainza, Klix dijo que desconocía si hubo un “trato preferencial en la investigación de la causa del ex intendente, donde hubo cuatro imputados y se habría apartado a un ex concejal. Si Lucia tiene las pruebas contundentes para demostrar que eso fue así, nosotros nos ponemos a disposición de la justicia”, planteó en declaraciones al Canal 11 de Paraná.

“Tenemos diferencias conceptuales y morales. Nosotros estamos armando una plataforma totalmente diferente y distinta a lo que Lucia expone. Hay que hablar de personas y no de partidos políticos”, remarcó.