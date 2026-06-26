El mundo de la lucha libre argentina vuelve a vestirse de luto. A pocos días del fallecimiento del Teniente Murphy, este jueves se conoció la muerte de Gorutta Jones, uno de los luchadores más emblemáticos de 100% Lucha, el exitoso programa que condujo Leo Montero por la pantalla de Telefe.

El histórico competidor, cuyo nombre real era Sergio Aldo Carelli, venía atravesando un delicado cuadro de salud desde hacía varios meses. A comienzos de este año había sido internado de urgencia y sometido a una cirugía por una trombosis de riesgo, una situación que había generado una fuerte preocupación entre sus colegas y los fanáticos del ciclo.

AMIGO SE LA QUE LUCHASTE HASTA EL FINAL Y SE QUE NECESITAS DESCASAR . TE VOY A EXTRAÑAR MUCHO QUE EN PAZ DESCANSES CHIQUI QUERIDO . DALE UN ABRAZO A MURPHY Y ESPERENME PARA UNA GRAN LUCHA . DE PARTE DE SU FAMILIA Y MIA LES AGRADECEMOS A TODOS LOS QUE AYUDARON ECONÓMICAMENTE Y CON… pic.twitter.com/pN5MipfYp8 — Vicente Viloni (@_VicenteViloni) June 25, 2026

En enero, Vicente Viloni había utilizado sus redes sociales para pedir una cadena de oración por su compañero. "Amigos, pedimos cadena de oración para el gran Gorutta que nuevamente cayó internado y fue operado de una trombosis riesgosa. Oremos por una pronta recuperación", había escrito en su cuenta de X.

No era la primera vez que la salud del exluchador encendía las alarmas. En junio del año pasado, Hip Hop Man había revelado el difícil momento que atravesaba Carelli y había impulsado una campaña solidaria para ayudarlo durante su recuperación.

"Alias: taxigorutta (Sergio Carelli). Vamos por la última ayuda para que mi amigo salga adelante. Fue lindo y a la vez muy duro verlo así, pero hay que darle ánimos para seguir. La prótesis está por llegar y si se pone bien lo van a operar. Lamentablemente lleva un mes internado sin trabajar, hasta lo más mínimo es bienvenido", había expresado en aquel entonces.

Gorutta Jones fue una de las figuras más queridas de 100% Lucha y dejó una huella imborrable en el programa. Durante su carrera conquistó el cinturón como tercer campeón del ciclo, además del prestigioso Cinturón de Campeón de Campeones y el Bastón Luxor, consolidándose como uno de los grandes referentes del espectáculo.

Tras retirarse de los cuadriláteros, trabajó como taxista mientras convivía con distintos problemas de salud derivados de los años de exigencia física. En el último tiempo sufría fuertes dolores por lesiones acumuladas y complicaciones en el nervio ciático, además de atravesar una difícil situación económica.

Su fallecimiento se produce apenas días después de la muerte del Teniente Murphy, otra de las figuras más recordadas de 100% Lucha, dejando un profundo dolor entre quienes formaron parte del exitoso ciclo y entre los miles de seguidores que crecieron viendo sus combates en la televisión.

Fuente: New Digitales