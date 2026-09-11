El dirigente Luciano Nakis confirmó que será candidato a presidente de Independiente en las próximas elecciones del club y oficializó su decisión a través de sus redes sociales.

“Soy dirigente de fútbol. Es lo que elegí, lo que conozco y a lo que dediqué gran parte de mi vida”, expresó el dirigente, quien aseguró que después de años de trabajo y preparación considera que llegó el momento de asumir “la responsabilidad más importante” de su carrera.

Soy dirigente de fútbol. Es lo que elegí, lo que conozco y a lo que dediqué gran parte de mi vida.



Durante años aprendí, trabajé, escuché y me preparé para asumir responsabilidades cada vez más grandes. Y siento que llegó el momento de dar el paso más importante:



Quiero… pic.twitter.com/VS1t5Lt28l — Luciano Nakis (@LucianoNakis) September 11, 2026

Nakis, actual presidente de Deportivo Armenio y dirigente de la AFA, anunció que buscará conducir al "Rojo" con el objetivo de recuperar al club y devolverlo al lugar que, según considera, merece. “No es una decisión de un día. Es el resultado de un camino, de una vocación y, sobre todo, de una convicción: Independiente puede volver a ser el club que todos queremos”, manifestó en su publicación.

El dirigente también es recordado por una particular escena que lo convirtió en protagonista de uno de los memes más famosos del fútbol argentino: durante la Copa América 2024, una cámara captó a Nakis secándole la nuca a Claudio “Chiqui” Tapia durante la semifinal entre Argentina y Canadá.

La imagen se viralizó rápidamente y, años después, el propio Nakis explicó que Tapia atravesaba un cuadro de fiebre y malestar por las altas temperaturas. “Lo volvería a hacer, por un amigo lo volvería a hacer”, sostuvo meses atrás al recordar el episodio.

Ahora, aquel dirigente que quedó inmortalizado como el “secanucas” de Tapia buscará trasladar su experiencia dirigencial al ámbito institucional de Independiente.

Nakis cerró su anuncio con una definición que marca el eje de su campaña: “Toda mi vida me preparé para esto. Ahora es momento de poner esa experiencia, ese trabajo y esa pasión al servicio de Independiente”.

Fuente: Agencia NA