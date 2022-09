“Dejé de ser vegano porque me mordió un perro, entonces me enojé y dije: ‘Yo estoy militando para los animales, viene uno de ellos y me muerde’. Ahí dejé de ser vegano”, relató Mariano de la Canal en una charla con Teleshow al ser consultado sobre la importancia que le daba a la estética, algo que nada tiene que ver con esta doctrina.

Y luego se explayó, dejando en evidencia su desconocimiento sobre el tema: “Yo la verdad que militaba para todo eso, el veganismo, el vegetarianismo, pero me mordió un perro en la calle y dije: ‘¡Wow!, yo me estoy esforzando un montón por ellos y viene uno de su manada y me muerde’. Entonces, me fui a comer una hamburguesa. ¡Y ahí estoy engordando de nuevo!”.

De inmediato, los dichos de quien se hiciera famoso presentándose como el fan de Wanda se viralizaron en las redes sociales y fueron muchos los usuarios que hicieron comentarios al respecto. “Este es el mejor argumento anti veganismo que escuché en toda mi vida”, “Ahora el perro se hizo fan de Wanda”, “Lpm el video del fan de Wanda diciendo que dejó de ser vegano porque lo mordió un perro jajaja, que tipo gracioso denle un programa diario y la tv argentina remonta”, “Éstos son mis principios y si no te gustan tengo otros. Firma: fan de Wanda” y “Tal cual fan de Wanda, es re por ahí”, fueron algunos de los mensajes en Twitter al respecto.

La frase del día: “Dejé de ser vegano porque me mordió un perro. De ahí me fui a Mc Donalds”. pic.twitter.com/7Kh9GtiKwn — Agus Rey (@agus_rey) September 5, 2022

Sin embargo, el hecho de que de la Canal asegurara que dejó de ser vegano o vegetariano porque lo mordió un perro, hizo mucho ruido entre quienes comulgan con estos principios. Desde El Cubo de la Verdad de Bs. As., una organización abolicionista que lucha por los derechos de los animales que no tienen voces para defenderse, Manuel Cerolini le explicó a este medio: “Mariano está bastante confundido, es evidente que no tiene información sobre lo que está hablando. Primero que nada, mezcló vegetarianismo con veganismo, y creo que está bueno aclarar que no se trata de lo mismo. El vegetarianismo es una dieta, en cambio, el veganismo es una postura ética que rechaza cualquier acción que perjudique los intereses de los demás animales, basándose en el respeto”.

En ese sentido, agregó: “Entendiendo esto: ¿tiene sentido que por que un perro lo muerda él abuse de otros animales? ¿Va a empezar a agredir y/o abusar a los perros? ¿Qué culpa tienen los demás animales de lo que hizo un perro en particular? Sería como no respetar a ningún humano solo porque algunos se manejan mal. Creo que su gran error está en pensar a los animales como si fueran todos uno, como si ese perro representara a todos los animales del mundo. Cada uno de ellos, al igual que nosotros, tienen su personalidad, sienten y son conscientes. Y todos merecen respeto. De eso trata el veganismo, de respetar el derecho básico a la vida y a la libertad”.

Por otra parte, Cerolini se encargó de explicar que el veganismo no tiene nada que ver con una cuestión estética, como dio a entender de la Canal en su respuesta. “Las mejoras en la salud o en el medioambiente son, en todo caso, los beneficios colaterales de llevar una dieta basada en plantas. Pero el fin del veganismo no es otro que lograr la justicia para los demás animales”.