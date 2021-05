El fastidio de los comerciantes: "Está más que claro que la actividad no contagia"

Por Fabián Miró

Las calles de la ciudad mostraron un movimiento inferior de gente en relación a la semana pasada, antes de que se conociera el DNU presidencial, al que adhirió el gobierno provincial. Las restricciones y las bajas temperaturas motivaron que las personas, al menos un buen número, optase por quedarse en casa.

Fuerte presencia policial controlando que se cumplan con las restricciones, Reclamos de comerciantes que sostienen que todos son esenciales y que el parte de estos días significan entre un 25% y un 30% de lo que se comercializa.

A media mañana de este miércoles ElDía recorrió las calles céntricas de la ciudad para observar en primera persona como vive Gualeguaychú la nueva fase de aislamiento en el retorno de los días hábiles.

El movimiento, poco por cierto, se apreció en la zona bancaria en un radio de tres cuadras en 25 de Mayo y en una en calle Urquiza donde se encuentran dos bancos privados y el Correo, que funcionaba normalmente. Por su parte, volviendo a 25 de Mayo, las personas que llegaban a la Cooperativa Eléctrica a hacer algún trámite se encontraban con un cartelito, escrito a mano, que dice “Sin atención al público. Dirigirse al Centro de Datos”.

Los centros de pago atendían normalmente como en el caso del Centro de Defensa Comercial y otros servicios, en tanto que el Municipio lucía vacío como si fuera un domingo o un feriado. El personal que está en el ingreso y que informa a los contribuyentes, algunos funcionarios y nada más.

A diferencia de otros DNU, la presencia y el patrullaje policial se incrementó notoriamente con funcionarios caminando la calle, apostados en la misma y recorriendo la ciudad.

Los comercios que no son considerados como esenciales solo atienden por delivery en el caso de tiendas, bazares, gastronomía, zapaterías y otros rubros. Pasando en limpio, no tienen atención al público en directo. Reciben un pedido, lo preparan y pasa el cadete o la persona interesada a retirarlo. “Aunque las ventas así no funcionan, pasamos el día encerrados en los comercios ordenando y acomodando lo que tenemos a la venta una y otra vez”, dijo un comerciante de años en el rubro de la venta de ropa.

Otros comercios también atienden por delivery, casi en penumbras: “El costo de la luz es alto, por lo que resulta un gasto extra encender todas las luces del local sin la atención al público”, afirmó otro comerciante de la zona del centro.

Otros, siempre en el rubro tiendas, decidieron no abrir hasta la vuelta a la nueva normalidad.

Por su parte, un comerciante que se dedica al rubro ferretería y construcción dijo que las “consultas son mínimas y nos manejamos con el teléfono, sacándole fotos a los pedidos para saber a ciencia cierta si es lo que el cliente quiere”.

Cabe destacar que el rubro albaliñeria está parado y solo los que trabajan puertas adentros continuarían con sus trabajos; mientras todo lo relacionado a obras grandes y exteriores no se está haciendo nada.

En lo que se refiere a grandes cadenas de electrodomésticas, al menos dos de ellas, bajaron las persianas hasta que culmine el nuevo DNU.

“Todos somos esenciales”

Sergio Bozzano, comerciante de calle 25 de Mayo señaló que “todos somos esenciales y que está más que claro que el comercio no contagia. No puede haber diferencias entre los diferentes rubros dado que todos por igual tenemos que hacer frente a una carga impositiva que no bajó. Ahora se viene el medio aguinaldo, los sueldos, la luz, una serie de costos fijos que se hacen imposible de afrontar, sobre todo con este tipo de medidas que nos impiden trabajar. Lo único que queremos es que nos dejen trabajar libremente, dado que esto de los pedidos, las ventas telefónicas no alcanzan a ser un paliativo”.

Dijo además que, como comerciantes, “ya no sabemos qué hacer debido a que la situación se agrava día a día, con medidas que profundizan la crisis de los que tenemos negocios, de nuestras familias, la de los empleados y de toda una cadena que tiene muchos eslabones. Este sistema, el de atender pedidos y enviarlos por delivery, se demostró que no funciona”.

Finalmente, señaló que “está más que comprobado que la apertura de los comercios no redundó en más casos de Covid-19 y que hay que buscar una forma, sin cerrar, los comercios para seguir trabando y que se incremente la cantidad de locales vacíos por el cierre de negocios”.