El FBI identificó a Thomas Matthew Crooks, un joven de 20 años originario de Bethel Park, Pensilvania, como el tirador involucrado en el intento de asesinato del ex presidente Donald Trump.



El incidente tuvo lugar durante la tarde este sábado y, aunque la agencia federal continúa investigando, aún no se han revelado detalles concluyentes sobre las motivaciones del agresor.

Crooks logró disparar desde el techo de una planta de manufactura ubicada al norte del recinto Butler Farm Show, donde se llevaba a cabo el evento.

De acuerdo con documentación electoral, Crooks estaba registrado como votante republicano en Pensilvania. Sin embargo, registros federales de financiamiento de campañas muestran que realizó una donación de 15 dólares a un comité de acción política progresista el mismo día que el presidente Joe Biden asumió el cargo, el 20 de enero de 2021.

Previamente, el FBI había pedido la ayuda de la gente y había abierto una línea especial para quien pudiera aportar alguna pista.

La cadena CNN precisó que cuando los agentes llegaron hasta el francotirador, que yacía en el tejado donde había realizado los disparos, no llevaba encima ningún documento, lo que dificultó su identificación durante horas.

Un análisis de Associated Press (AP) de más de una docena de videos y fotos del mitin, junto con imágenes satelitales del sitio, reveló la cercanía del tirador al escenario.

Uno de los videos, geolocalizado por la AP y publicado en redes sociales, muestra el cuerpo de un hombre con ropa de camuflaje gris, inmóvil en el techo de la planta.



El lugar donde fue hallado el sospechoso estaba a menos de 150 metros de donde Trump estaba hablando.

Como referencia, 150 metros es la distancia que los reclutas del Ejército de Estados Unidos deben alcanzar para calificar en la pruebas con rifle de asalto M16 durante el entrenamiento básico.

El medio local de Pittsburgh WTAE aseguró que el tirador usó un fusil tipo AR-15 y disparó ocho tiros antes de ser abatido por los agentes del Servicio Secreto.

El AR-15 es la versión civil semiautomática del M16 militar.



Las autoridades confirmaron que el fallecido atacante causó la muerte de un asistente el mitin, hirió a Trump en la oreja derecha y dejó otros dos heridos de gravedad en el público.

El agente especial del FBI a cargo de la investigación, Kevin Rojek, dijo que era “sorprendente” que el pistolero pudiera disparar en el escenario antes de ser asesinado.

Según dos funcionarios de las fuerzas de seguridad, en la el mitin de Trump estaban presentes tanto el equipo de francotiradores como el equipo de contraataque del Servicio Secreto. Estos funcionarios hablaron bajo condición de anonimato debido a que no estaban autorizados para comentar los detalles de la investigación.



El grupo de contraataque, designado con el nombre en clave “Hawkeye”, está fuertemente armado y tiene la tarea de neutralizar amenazas, facilitando que otros agentes puedan proteger y evacuar a la persona a su cargo

Por otro lado, el equipo de francotiradores, conocido como “Hércules”, utiliza binoculares de largo alcance y rifles de precisión para enfrentar amenazas a grandes distancias.

El secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, dijo que su departamento y el Servicio Secreto están trabajando con las fuerzas del orden para investigar el tiroteo.



“Condenamos esta violencia en los términos más enérgicos posibles y felicitamos al Servicio Secreto por su rápida actuación hoy”, dijo Mayorkas. “Estamos en contacto con el presidente Biden, el ex presidente Trump y sus campañas, y estamos tomando todas las medidas posibles para garantizar su seguridad”.



(Con información The Associated Press, AFP y EFE)



Fuente: Infobae