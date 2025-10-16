Pablo Laurta será regresado a Gualeguaychú este viernes, luego de que la Justicia le impusiera este jueves 120 días de prisión preventiva en Concordia por el homicidio del chofer Martín Palacios.

Una vez en el sur de la provincia, se dispondrán las diligencias correspondientes para que sea llevado finalmente a Córdoba, donde debe comparecer por el doble femicidio de barrio Villa Serrana.

La decisión fue dictaminada por la jueza de Garantías de Concordia, Gabriela Seró, quien autorizó también la extracción de muestras de sangre, elementos pilosos y uñas del imputado para la investigación.

Además, la magistrada declaró la jurisdicción conjunta a los efectos de que la Fiscalía y la Defensa, en coordinación con los Juzgados de Garantías de Córdoba y el Juzgado de Garantías a su cargo, interesen los traslados del imputado, cada vez que sea requerido a los efectos de participar en los actos procesales necesarios en ambas investigaciones.