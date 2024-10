El dato puro y duro es que hoy jueves la mayor luna llena del año saldrá a las 19.41 (con salvedades que serán aclaradas). Pero esto es como saber de qué se trata la película Titanic porque al final un barco se hunde. Lo significativo es todo lo que sucede mientras ese gigante de 270 metros de largo se empieza a llenar de agua salada. Al igual que en la obra de James Cameron, un entretejido de historias se cruzan para conectar la salida de la luna llena con el naufragio más famoso de la historia.

Si algo más se le puede agregar a este evento extraordinario es un nombre de combate: la luna llena del cazador. En realidad, la denominación no es tan bélica como suena, más bien tiene que ver con los ciclos naturales de las tribus originarias norteamericanas. Nombraban cada luna llena del año según alguna conexión con las estaciones o las formas de sustento. En octubre, con la cosecha ya realizada, los cazadores pueden buscar sobre los rastrojos y ver más fácilmente al zorro, así como también a otros animales que salen a espigar. De allí proviene su nombre. La luz de una luna llena ayudaría a los cazadores a encontrar sus presas, aunque también a los zorros a anticipar a sus cazadores.

¿Por qué una Luna así hubiese salvado al Titanic?

Porque la noche del 14 de abril de 1912, cuando el RMS Titanic surcaba las frías aguas del Atlántico norte, el firmamento no tenía Luna. Aún no había salido por el horizonte para las 23.40 cuando el vigía Frederick Fleet avistó por proa, una zona de sombra contra el cielo estrellado que no podía corresponder más que a un iceberg. La potente luz de la luna llena seguro hubiese descubierto a la mole de hielo mucho antes, el poco tiempo que le faltó al Titanic para evitar el impacto.

Para cuando una fina luna menguante asomó sobre el mar, antes del amanecer, el RMS Carpathia estaba llegando en auxilio. Ya hacía un par de horas que el Titanic había desaparecido de la superficie y apenas 20 botes salvavidas vagaban azorados. Las poco más de 2200 personas que navegaban en el Titanic no tuvieron la suerte de una luna llena.