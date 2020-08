El festejo de Neymar con la música de un gualeguaychuense

Lo que sorprendió, una vez más, fue la música que eligieron para festejar el agónico triunfo que los metió entre los cuatro mejores equipos de la competencia más importante de la UEFA a nivel clubes. ¿Qué sonó en el micro del PSG? ¡El Dipy, papá!

Embed HOY ME VOY DE RUTA... ❤️



¡Se festeja en Lisboa al ritmo del @DipyPapa! pic.twitter.com/R5suXU4Yxv — Paris Saint-Germain (@PSG_espanol) August 12, 2020

Probablemente influenciados por los argentinos del equipo, y sobre todo por Angelito Di María, quien suele controlar lo que se escucha en el vestuario (también lo hacía en el de la Selección), los futbolistas del conjunto parisino celebraron la clasificación a pura cumbia.

"Hoy me voy de ruta, no me importa lo que digan hoy me voy a una Par-Tusa", cantaron, encabezados por Neymar, en el micro que los llevó de vuelta al hotel de la capital de Portugal en el que concentran.

Embed A casaaaaa peteeeeeeeeee jjjajjajaajajajj shoro https://t.co/oFPX4VALxg pic.twitter.com/ePnr2QpBDy — el Dipy (@dipypapa) August 13, 2020

La canción del Dipy, una parodia de la versión de Karol G y Nicky Minaj que ya había sonado en el vestuario del PSG en marzo, parece haberse convertido en una especie de cábala para los jugadores del equipo francés, que ahora irá en busca de la final contra el vencedor de la llave entre Leipzig y Atlético de Madrid. (Olé)