El Festival Internacional de Cine de Entre Ríos (Ficer) reafirma su compromiso con la federalización de la cultura y la ampliación del acceso al cine, extendiendo su programación a Chajarí, San José de Feliciano, Concordia, Gualeguaychú, María Grande y Rosario del Tala. Todas las proyecciones son con entrada libre y gratuita.
La propuesta busca que el Ficer trascienda su sede central en Paraná y se encuentre con los diversos públicos de Entre Ríos.
Chajarí
En Chajarí se proyectará en el Cinema Concept (funciona en Cine Gran Libertad, ubicado en 3 de Febrero 3060):
-Martes 24 de noviembre a las 16, Una canción para mi tierra, de Mauricio Albornoz Iniesta (96 min, 2024, Argentina / Colombia / Alemania).
-Jueves 26 de noviembre a las 16, Los vencedores, de Pablo Aparo (96 min, 2026, Argentina / Reino Unido).
-Viernes 27 de noviembre a las 16, Denominación de Origen, de Tomás Alzamora Muñoz (86 min, 2024, Chile).
San José de Feliciano
En San José de Feliciano se proyectará en Casa de la Historia y la Cultura del Bicentenario (Calle Sarmiento N°1):
-Martes 24 de noviembre a las 19, Una canción para mi tierra, de Mauricio Albornoz Iniesta (96 min, 2024, Argentina / Colombia / Alemania). Y a las 20.30, Los vencedores, de Pablo Aparo (96 min, 2026, Argentina / Reino Unido).
-Viernes 27 de noviembre a las 14, Denominación de Origen, de Tomás Alzamora Muñoz (86 min, 2024, Chile).
-Cinco sospechosos, de Rocío Carolina Verón (14 min, Feliciano) Muestra de Cortometrajes Entrerrianos.
-La llamada, de Osvaldo Valentín Berón (11 min, 2025, Argentina, Feliciano) Competencia Oficial de Cortometrajes Entrerrianos.
Concordia
En Concordia se proyectará en el Cine Círculo (Andrade 36, Concordia):
-Miércoles 25 de noviembre a las 18, Una canción para mi tierra, de Mauricio Albornoz Iniesta (96 min, 2024, Argentina / Colombia / Alemania). A las 20, Los vencedores, de Pablo Aparo (96 min, 2026, Argentina / Reino Unido). A las 22, Denominación de Origen, de Tomás Alzamora Muñoz (86 min, 2024, Chile).
-Miércoles 25 de noviembre en Casa del Bicentenario (Moulins 1779, dentro del predio del Polideportivo Víctor Oppel) a las 10.30, Una canción para mi tierra, de Mauricio Albornoz Iniesta (96 min, 2024, Argentina / Colombia / Alemania).
Gualeguaychú
En Gualeguaychú se proyectará en Sinergia Espacio INCAA (Alem 367, Gualeguaychú):
-Viernes 27 de noviembre a las 21, Los vencedores, de Pablo Aparo (96 min, 2026, Argentina / Reino Unido).
María Grande
Se proyectará en Salón de Convenciones Urquiza 860:
-Martes 24 de noviembre a las 18, Los vencedores, de Pablo Aparo (96 min, 2026, Argentina / Reino Unido)
-Miércoles 25 de noviembre a las 18, Una canción para mi tierra, de Mauricio Albornoz Iniesta (96 min, 2024, Argentina / Colombia / Alemania)
Rosario del Tala
Centro Comunitario Gilda Vargas (Intersección de Río Negro y Almirante Brown (Barrio Los Bretes)
-Viernes 27 de noviembre a las 16.30, Una canción para mi tierra, de Mauricio Albornoz Iniesta (96 min, 2024, Argentina / Colombia / Alemania)
El Ficer se realizará del 24 al 29 de noviembre con Paraná como sede central. Habrá funciones gratuitas en nueve espacios y salas de la ciudad. Es organizado por el Gobierno provincial, la Secretaría de Cultura Provincial, a través del Instituto Autárquico Audiovisual de Entre Ríos (Iaaer), en conjunto con la Asociación de Realizadores Audiovisuales de Entre Ríos (Araer) y el Senado de Entre Ríos.
Auspician la 8° edición del Ficer
CFI, Incaa, Iapser, Salto Grande, CPC, Flechabus, Diputados de Entre Ríos, La Vieja Usina, Mirador TEC, Cine Las Tipas Paraná, Cine Círculo.
DAC, Género DAC (que contribuyeron con Foco: Aristarain, la serie de películas que se proyectan en homenaje a este director en el marco de la programación de Cinemateca Presenta). Embajada de Francia, Museo del cine y Mirador TEC Inmersivo.