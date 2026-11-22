Bajo la dirección de su director artístico, Luis Gorelik, la Orquesta Sinfónica de Entre Ríos interpretará en vivo la partitura original del filme, compuesta por Chaplin y Alfred Newman. El propio Gorelik estuvo a cargo de la reconstrucción de la música original y del arreglo sinfónico que se escuchará en la función. Estrenada en 1936, la película fue dirigida, producida y guionada por el cineasta, quien también encabeza el elenco junto a Paulette Goddard, Henry Bergman, Tiny Sanford y Chester Conklin.

La actividad cuanta con el apoyo del Centro de Ojos Doctor Lódolo, Howard Johnson Plaza Resort & Casino Mayorazgo y Iapser Seguros.

Sobre Tiempos modernos

Considerado actualmente como uno de los mejores films de la Historia del Cine, Tiempos modernos (1936), del actor, productor y cineasta Charles Chaplin, plantea una dura crítica satírica hacia la sociedad deshumanizada, el sistema capitalista -basado en el taylorismo y el fordismo de la década de los años 30 en Estados Unidos y Europa tras el crack de la bolsa de 1929- y la lucha por los derechos laborales.

La historia se desarrolla en un mundo hipermecanizado y cuenta la historia de Charlot, un obrero metalúrgico que trabaja apretando tuercas y acaba perdiendo la razón, extenuado por el frenético ritmo de la cadena de montaje de una fábrica. A través de situaciones realistas y tragicómicas, Chaplin retrata las difíciles condiciones de vida de los sectores más vulnerables.

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En este largometraje culminaron las apariciones de su recordado personaje, el Pequeño vagabundo (Little Tramp), e incorporó toques de cine sonoro en los que por primera vez el público escuchó la voz de Chaplin mediante una canción cantada en un idioma intraducible. Objeto de estudio recurrente de investigadores de la Historia del Cine, el film mantiene una crítica atemporal y válida en la actualidad.

El Ficer se realizará del 24 al 29 de noviembre en Paraná, con funciones gratuitas en nueve espacios y salas de la ciudad. Es organizado por el gobierno provincial, la Secretaría de Cultura de la provincia, a través del Instituto Autárquico Audiovisual de Entre Ríos (Iaaer), en conjunto con la Asociación de Realizadores Audiovisuales de Entre Ríos (Araer) y el Senado de Entre Ríos.

Apoyan la 8° edición del Ficer:

CFI, Incaa, Iapser, Salto Grande, CPC, Flechabus, Diputados ER, Vieja Usina, Mirador Tec, Cine Las Tipas Paraná, Cine Círculo. DAC, Género DAC (que contribuyeron con Foco: Aristarain, la serie de películas que se proyectan en homenaje a este director en el marco de la programación de Cinemateca Presenta. Embajada de Francia, Museo del cine y Mirador Tec Inmersivo.

Accede a la grilla completa de actividades a través del link adjunto. Además, para más información se puede ingresar en el sitio oficial: https://ficer.com.ar/

Fuente: Ahora