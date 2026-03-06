El pronóstico indica que Gualeguaychú tendrá este sábado una jornada mayormente nublada, con una temperatura mínima de 18°C y una máxima que podría alcanzar los 28°C. Las condiciones se enmarcan en un fin de semana inestable en gran parte de Entre Ríos.

De acuerdo con el reporte del Servicio Meteorológico Nacional, durante el fin de semana podrían registrarse lluvias y tormentas aisladas en distintos puntos de la provincia, aunque por el momento no rige ninguna alerta meteorológica.

En Gualeguay, Concepción del Uruguay y Colón se prevé un sábado con cielo mayormente nublado y temperaturas similares a las de Gualeguaychú, con mínimas de alrededor de 18 grados y máximas cercanas a los 28.

En tanto, en Paraná, La Paz, Victoria, Nogoyá y Diamante se esperan temperaturas entre los 18 y 27 grados, con cielo mayormente nublado durante gran parte de la jornada.

Por su parte, en Concordia, Federal, Federación, Feliciano y San Salvador se anuncian lluvias aisladas durante la mañana y cielo mayormente nublado por la tarde. Allí las temperaturas oscilarán entre los 20 grados de mínima y los 27 de máxima.