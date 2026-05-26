El fin de semana largo por el 25 de Mayo generó un movimiento económico cercano a los $340.000 millones, impulsado principalmente por las escapadas cortas, el turismo de cercanía y una amplia agenda de propuestas regionales.

Según un informe de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), durante el feriado viajaron 1.440.120 turistas por todo el país, con un impacto económico directo estimado en $339.880 millones.

Más viajeros, pero viajes más breves



El relevamiento señaló que, en comparación con el feriado del 25 de Mayo de 2023, se registró un aumento del 9,1% en la cantidad de viajeros.

Sin embargo, el gasto total fue 9,9% menor que en aquella oportunidad, debido a que esta vez el descanso tuvo una duración más corta.

La estadía promedio fue de 2,1 noches, mientras que el gasto diario por turista alcanzó los $112.385, con una mejora real del 18% frente a 2023.

Eventos y gastronomía, entre los motores del movimiento



Desde CAME destacaron que buena parte del movimiento estuvo vinculado a celebraciones patrias, eventos culturales, competencias deportivas, fiestas populares y propuestas de gastronomía regional.

Entre las actividades más convocantes aparecieron concursos de locro, fiestas de la empanada, peñas folklóricas y celebraciones tradicionales en distintos puntos del país, incluida Entre Ríos.

Naturaleza, ciudades y vuelos de cabotaje



Los destinos asociados a la naturaleza volvieron a figurar entre los más elegidos, junto con grandes centros urbanos que combinaron actividades culturales y recreativas.

El movimiento también se reflejó en el transporte aéreo. Aerolíneas Argentinas informó más de 147.000 reservas para el fin de semana largo, de las cuales más de 115.000 correspondieron a vuelos dentro del país.

Balance de los feriados del año



Con este resultado, ya suman cinco fines de semana largos en lo que va de 2026, período en el que viajaron 9.380.840 turistas y el gasto acumulado superó los $2,62 billones, de acuerdo con el mismo informe.