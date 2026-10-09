El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa un sábado gris y con lloviznas en la ciudad. Las temperaturas rondarán los 19 grados.

Está previsto que el domingo sería el día más soleado del fin de semana largo, con temperaturas que no subirán considerablemente.

Así estará el tiempo este sábado



En Paraná, La Paz, Villaguay, Diamante y Nogoyá la mínima será de 13 grados y la máxima alcanzará los 19 grados. En la capital y alrededores se anuncia una jornada con neblinas y cielo mayormente nublado.

En Concordia, Federal, Feliciano, Federación y San Salvador, en tanto, se aguarda una mínima de 13 grados y una máxima de 19 grados. Allí se prevé un día con lloviznas y cielo mayormente nublado.

En Colón, Uruguay, Tala e Islas, por último, se espera una mínima de 12 grados y una máxima de 18 grados. En estas localidades también se pronostica un sábado con lloviznas.