Durante el fin de semana y los feriados de Carnaval, el Hospital Centenario garantizó el acceso inmediato a la salud de vecinos y turistas con su posta sanitaria montada en la Costanera, frente al Puente Méndez Casariego.

La guardia extensible completamente equipada y con profesionales médicos y de enfermería a disposición, posibilitó que desde el viernes al martes 58 personas, entre adultos y pediátricos, reciban atención de manera rápida y segura.

La mayoría de las consultas fueron por hipertensión arterial, luego en menor medida se atendieron pacientes con distintas heridas menores, alergias, vómitos e intoxicaciones alcohólicas.

Además, la ambulancia dispuesta en el lugar realizó un traslado de urgencia al hospital en un caso que así lo requirió.