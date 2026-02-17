Luego de un fin de semana XXL en el que el tiempo fue cambiando notablemente, el último día del doble Feriado Nacional de Carnaval comenzó con el cielo despejado, vientos leves y temperaturas agradables en torno a los 24 grados.



En el transcurso de la mañana, se espera que las temperaturas asciendan hasta alcanzar los 31 grados en las primeras horas de la tarde. A pesar de que la jornada se mantendrá soleada, para dicho momento del día es posible que se registre una nubosidad variable.

Las térmicas descenderán levemente conforme avance la noche, hasta registrar 25 grados en sus últimas horas.

Para mañana se espera un pronóstico similar, con mayor nubosidad pero sin lluvias previstas. En cambio, para este jueves, los indicadores meteorológicos advierten por la llegada de precipitaciones a Gualeguaychú y alrededores, que comenzarían en la madrugada y persistirían por lo menos hasta finalizado el mediodía.