El fiscal del caso de la amiga de Nahir Galarza opinó sobre las fotos en Facebook

Se trata de la joven que se encuentra con prisión preventiva en la cárcel de mujeres de Paraná y que protagonizó esta semana, la serie de fotos publicadas en el perfil de Facebook de Nahir Galarza que mostró Elonce y que desataron la polémica tras ser replicadas en los medios de todo el país.

Nahir en la cárcel 2.jpg

Causa muy grave

El representante del Ministerio Público Fiscal fue consultado por el programa Códigos sobre la llamativa producción de fotos que protagonizó la imputada Lescano junto a Nahir Galarza. Al respecto, Malvasio sostuvo que "para la investigación, las fotos no suman ni restan. La señora Lescano se encuentra privada de su libertad y lo que hizo no puso en riesgo la investigación penal", explicó y agregó que "entendemos que puede ser una cuestión que no caiga bien en los familiares de la víctima. Es una causa extremadamente grave porque la víctima es una nena de dos años, que sufrió gravísimas heridas y que ocasionaron su muerte", explicó Malvasio.

Nahir en la cárcel 3.jpg

Sancionadas

Cabe recordar que tras la producción de fotos desde la cárcel, Nahir Galarza fue enviada a un calabozo como castigo y se le inició un expediente por su conducta. Lo mismo ocurrió con Yanila Lescano. "Fuimos sancionadas porque lo que hicimos no fue pasado por alto por las autoridades del penal", explicó Lescano a Elonce al dialogar con este medio luego del episodio de las fotos.

"Es fácil hablar y decir cosas sobre como vestimos o como tenemos el pelo, en vez de pensar lo que realmente nos pasó", agregó Lescano.

Al respecto, cabe recordar que Lescano, en su defensa, alega que fue víctima de violencia de género por parte de Miguel Ángel Cristo.

nahir y lescano.jpg

Dolor en los familiares

"Las imágenes de una imputada por un delito tan grave, puede causar algún dolor en la familia, pero en la cuestión procesal no influye en nada", explicó el fiscal a Elonce. Además, sostuvo que las escenas de llanto protagonizadas por Lescano contrastan con las imágenes que se vieron en todo el país.

"Nunca creímos ese llanto que la imputada Lescano mostró en la primera audiencia y por eso, se pidió la prisión preventiva en la Unidad Penal. Estábamos convencidos que ese estado emocional que Lescano pretendía mostrar frente a los magistrados, era un ejercicio de defensa para mejorar una situación procesal realmente complicado", remarcó Malvasio.

nahiara.jpg

La tortura a la niña

Al mismo tiempo, el fiscal recordó los gravísimos hechos que habrían ocurrido en la casa que compartían Miguel Ángel Cristo, y Yanina Soledad Lescano, y donde se ocasionaron las tremendas lesiones que provocaron la muerte de la niña de dos años. Nahiara "fue quemada con cigarrillos, que tiene que soportar que no le den de comer, que no le den agua, que la quemen con agua caliente, que tenga gravísimas lesiones en sus orejas, que no tenía tabique nasal por los golpes, es como hablar de una tortura que tuvo padecer una niña de dos años, hasta que murió", recordó Malvasio a Elonce.

Nahir en la cárcel 1.jpg

"Deja mucho que desear"

"No puedo hacer una valoración de cuál es la actitud de la imputada Lescano en este momento que transita una prisión preventiva. Lo que ha manifestado Lescano en las distintas audiencias o cómo se ha mostrado; y lo que ha reflejado esas fotografías que se subieron a una red social, dejan mucho que desear, pero no soy yo quien debe juzgar eso. Nuestro trabajo es imputarla y probar el tremendo hecho que cometió", resaltó el fiscal Malvasio al dialogar con Códigos.

"Todo lo periférico que ocurra en la vida personal de Lescano, no es de interés de la fiscalía. Nosotros estamos convencidos que Cristo y Lescano son coautores del hecho que se les imputa", concluyó el fiscal Malvasio.

Fuente: Elonce.com.