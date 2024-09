Esta mañana en diálogo con Ahora Cero, el fiscal Lucas Pascual, quien tiene a su cargo el caso del conductor uruguayo que llevó por delante a un agente de tránsito, dio los últimos detalles de la investigación.



En primer lugar, señaló que “por lo menos con información extraoficial, por las redes sociales, habría una publicación donde se lo ve que está jugando un partido de futsal ese día domingo, luego del hecho”, y que "oficialmente, restan pedir las cámaras y los informes en la oficina de Migración de la Aduana para ver si hizo ese paso fronterizo".



El fiscal aclaró que oficialmente no hay certezas de que esté en Uruguay y de que haya cruzado con su auto: “la certeza la voy a tener con las cámaras que estoy pidiendo ahora a Gendarmería y las cámaras de aduana, para ver si se lo vio pasar y por dónde pasó; si hizo el paso fronterizo como corresponde o lo evadió”, dijo, pero reiteró que “sí es muy probable que sea él el que está en Uruguay por la información de las redes sociales”. También indicó que solicitó los registros de Aduana para corroborar si cruzó formalmente al Uruguay o no.



Si bien Pascual aseguró que pidió de inmediato su detención, explicó que debido al procedimiento de oficio -entre otras cosas- dicho pedido tarda en cargarse en el sistema, con lo que entiende que en ese lapso de tiempo el sujeto puede haber cruzado.



Por último, el fiscal marcó que aunque se pidió su detención, “estamos hablando de una pena excarcelable, de delitos menores, ya que más allá de la gravedad del hecho no pasó nada mayor”, y específico que los cargos a los que se enfrenta son de “resistencia a la autoridad y lesiones leves”.