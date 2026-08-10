El fiscal federal Gerardo Pollicita firmó este lunes el requerimiento de justificación patrimonial del ex jefe de Gabinete Manuel Adorni, y lo intimó a que explique veinte puntos concretos de inconsistencias, en un dictamen de 207 fojas.

La fiscalía dio 15 días a Adorni para justificar “la procedencia del incremento patrimonial” a título personal y a través de su esposa Bettina Angeletti.

La intimación abarca incrementos, adquisiciones y desembolsos reconstruidos en la investigación judicial por presunto enriquecimiento ilícito que hasta el momento “no encuentran” explicación suficiente, advirtió la fiscalía.

El dictamen se presentó ante el juez federal Ariel Lijo, a cargo del caso.