El Fondo Monetario Internacional (FMI) endureció su mirada sobre la situación de Argentina y dejó cuestionamientos poco habituales hacia la gestión de Javier Milei. El organismo señaló falencias en las políticas de prevención de la corrupción, cuestionó los controles sobre las declaraciones juradas de los funcionarios y expresó preocupación por la independencia judicial y los mecanismos de rendición de cuentas.

Las críticas quedaron plasmadas en la segunda revisión del Artículo IV, documento mediante el cual el organismo evaluó la marcha del programa económico argentino. La aprobación permitió liberar nuevos fondos para el país pese a que el Gobierno volvió a incumplir la meta de acumulación de reservas internacionales del Banco Central.

En el apartado dedicado a los desafíos pendientes, el organismo conducido por Kristalina Georgieva ubicó la lucha contra la corrupción entre los principales puntos a mejorar. Allí recordó que Argentina obtuvo apenas 36 puntos sobre 100 en el Índice de Percepción de la Corrupción correspondiente a 2025 elaborado por Transparencia Internacional.

El informe desarrolló sus principales cuestionamientos en un apartado específico dedicado a los avances y desafíos en materia anticorrupción.

Según el organismo, los mecanismos preventivos requieren un fortalecimiento significativo debido a que los sistemas de declaración patrimonial presentan limitaciones en la verificación de la información, escasa transparencia, demoras en la publicación de los datos y una aplicación desigual de las normas vigentes.

El reporte también sostuvo que las regulaciones sobre conflictos de interés continúan condicionadas por reglas consideradas insuficientes y por una capacidad limitada para garantizar su cumplimiento efectivo.

Las observaciones llaman la atención porque representan uno de los pronunciamientos más severos realizados por el Fondo respecto de la situación institucional argentina desde el regreso del país al financiamiento del organismo en 2018.

La diferencia también contrasta con informes anteriores. En 2022, por ejemplo, el FMI había destacado los esfuerzos realizados por Argentina para mejorar los marcos de gobernanza, integridad financiera y transparencia con el objetivo de alinearse con estándares internacionales y fortalecer las herramientas anticorrupción.