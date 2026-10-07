La directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, alertó este miércoles que la economía mundial atraviesa un escenario caracterizado por fuerzas contrapuestas: el auge del crecimiento de la inteligencia artificial (IA), la persistencia de los altos costos de la energía y niveles récord de deuda pública.

Durante su exposición previa a las asambleas anuales del FMI y el Banco Mundial en Bangkok (del 12 al 18 de octubre), Georgieva sostuvo que la combinación de estos factores determinará si la economía global logra dejar atrás el ritmo de crecimiento moderado de los últimos años.

Georgieva trazó un escenario de una economía mundial que avanza en dos direcciones opuestas: por un lado, enfrenta el impacto negativo derivado de los altos precios de la energía; por otro, experimenta un impulso positivo en la demanda asociado a la adopción de la IA.

Según la titular del FMI, las consecuencias se distribuyen de manera muy desigual: los países en conflicto sufren el retroceso más severo en su actividad, mientras que las economías importadoras de energía quedan en una situación de gran vulnerabilidad ante nuevos shocks.

Según el FMI, la IA impulsa a economías avanzadas pero puede agravar desigualdades y aumenta la demanda de energía. Esneca Business School

El auge de la inteligencia artificial

La directora del FMI advirtió que el avance tecnológico redefinirá la posición de cada país en el mapa global. Según las proyecciones del organismo, el volumen de inversión mundial en IA respecto del PBI superará la escala de las grandes revoluciones industriales del pasado, como la extensión del ferrocarril o las telecomunicaciones.

La economista búlgara subrayó que el auge global de la IA se está convirtiendo en un motor económico pero también puede "agravar las desigualdades", ya que está dejando atrás "a la mayoría" de países.

Georgieva indicó que el fenómeno beneficia especialmente a las economías integradas en las cadenas globales de valor de la industria tecnológica, entre las que destacan EEUU, China e India. Asimismo, advirtió que la IA genera un efecto colateral clave: un fuerte incremento en la demanda global de energía.

Imagen creada con IA

Energía, clave para la inflación

El incremento en los costos de la energía repercute de manera directa en los precios de los fertilizantes, los alimentos y los principales insumos industriales. Esta dinámica configura un escenario difícil para los bancos centrales, los cuáles concentran mayor presión inflacionaria, junto a una desaceleración de la actividad económica.

Georgieva sostuvo que, si bien el shock energético resultó hasta ahora significativo aunque relativamente contenido, el precio del petróleo se sostiene cerca de los u$s100 por barril. Al mismo tiempo, los cuellos de botella en la capacidad global de refinación ejercen una presión adicional sobre las tarifas de los combustibles que pagan consumidores y empresas.

De cara a los meses fríos en el hemisferio norte, Georgieva lanzó una advertencia clara: "El invierno se acerca". Según la titular del FMI, incluso un eventual tregua en Medio Oriente no resolvería el problema de inmediato, ya que los mercados de futuros ya descuentan un crudo en niveles elevados de manera persistente hasta 2027.

La deuda pública

El tercer gran desafío planteado por Georgieva es de carácter fiscal: la deuda pública mundial se aproxima a los niveles más altos registrados desde el final de la Segunda Guerra Mundial. El escenario se torna aun más complejo debido al aumento de las tasas de interés, que encarece de manera directa el costo de refinanciar los vencimientos.

El tercer gran desafío planteado por Georgieva es de carácter fiscal: la deuda pública mundial se aproxima a los niveles más altos registrados desde el final de la Segunda Guerra Mundial.

La directora del FMI descartó que el crecimiento económico alcance para sanear el frente fiscal de los países. Según advirtió, se cerró el ciclo de 17 años en el que las tasas de interés corrieron por detrás del producto bruto, cambiando drásticamente la ecuación financiera. Ante esta nueva realidad, Georgieva instó a los gobiernos a diseñar e implementar planes de consolidación fiscal sólidos y sostenibles.

Para el FMI, los gobiernos deben priorizar tres tareas centrales: explicar con claridad la necesidad de la consolidación fiscal, diseñar planes que minimicen el impacto sobre el crecimiento y protejan a los sectores más vulnerables, y acompañar este proceso con reformas estructurales.

En ese sentido, la titular del FMI insistió en avanzar con medidas para mejorar la capacitación laboral, brindar de mayor flexibilidad a los mercados de trabajo, agilizar la creación de empresas, ampliar el acceso al capital de riesgo y reforzar la seguridad energética. Asimismo, sostuvo reducir la burocracia y desarticular regulaciones obsoletas con el objetivo de "liberar el potencial productivo del sector privado".

El FMI pidió ampliar el crecimiento en Argentina

Las advertencias de Kristalina Georgieva también tienen una relación directa en Argentina. En las últimas semanas, el FMI remarcó ante el Gobierno la importancia de que el crecimiento económico no quede concentrado en unos pocos sectores, sino que se extienda hacia actividades rezagadas y alcance a una mayor cantidad de trabajadores. El organismo considera que la estabilidad macroeconómica debe ser la base para generar un crecimiento más amplio y sostenible.

El Fondo puso el foco en sectores que todavía no se benefician plenamente de la recuperación y planteó la necesidad de generar condiciones para que nuevas áreas de la economía puedan expandirse. El desafío, según el organismo, es que el proceso de reformas y consolidación fiscal no se limite a mejorar las cuentas públicas, sino que también contribuya a ampliar las oportunidades de inversión, empleo y productividad.