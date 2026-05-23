El Fondo Monetario Internacional publicó el informe técnico de la segunda revisión del acuerdo con la Argentina, luego de aprobar un nuevo desembolso de US$1000 millones. En el documento, el organismo destacó algunos avances del programa económico del Gobierno, aunque también marcó incumplimientos y reclamó avanzar en reformas vinculadas al Banco Central, la política cambiaria y la medición de la inflación.

El reporte sostuvo que el desempeño del programa fue “mixto” hasta fines de 2025. Si bien se cumplieron las metas fiscales, el FMI señaló que no se alcanzó el objetivo de acumulación de reservas internacionales netas. Según explicó, esto ocurrió principalmente por el aumento de la dolarización previo a las elecciones legislativas, impulsado por la incertidumbre política. Debido a esa situación, el organismo otorgó un waiver, un perdón formal por el incumplimiento de esa meta.

El Fondo también advirtió que el escenario de incertidumbre electoral podría repetirse de cara a las elecciones presidenciales de 2027 y afectar nuevamente la implementación del programa económico. A eso sumó los riesgos derivados del contexto internacional y las tensiones geopolíticas.

Pese a esas observaciones, el FMI destacó que el resultado de las legislativas de 2025 permitió al Gobierno avanzar con la aprobación de leyes consideradas clave, como el Presupuesto 2026, la Ley de Inocencia Fiscal y la Ley de Modernización Laboral.

En materia fiscal, el organismo señaló que el Gobierno continúa buscando el equilibrio de las cuentas públicas mediante la reducción de subsidios, una mejor focalización de la asistencia social y la priorización del gasto en infraestructura. Además, planteó la necesidad de seguir reformando los sistemas tributario, previsional y fiscal para fortalecer la sostenibilidad de la deuda en el mediano plazo.

Respecto a la política monetaria y cambiaria, el informe indicó que el Gobierno mantendrá un esquema de tipo de cambio más flexible, con bandas de flotación cada vez más amplias y con intervenciones oficiales limitadas a momentos de volatilidad excesiva. También remarcó que continuará el proceso de fortalecimiento del Banco Central y que gran parte de las utilidades transferidas al Tesoro serán destinadas a recapitalizar la entidad.

No obstante, el FMI insistió en que todavía son necesarias mejoras en la gobernanza y el mandato del BCRA, además de cambios en la calidad y difusión de los datos de inflación.

Por otra parte, el Gobierno solicitó autorización para mantener temporalmente las restricciones cambiarias aún vigentes. El Fondo respaldó ese pedido y consideró que esas medidas ayudan a aliviar las presiones sobre la balanza de pagos, aunque aclaró que deberían eliminarse de manera gradual a medida que avance el programa económico.