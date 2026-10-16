El Fondo Monetario Internacional (FMI) expresó confianza en una aceleración del crecimiento de la Argentina durante 2027, pese a que redujo cerca de dos puntos su previsión para este año. En una conferencia de prensa sobre el informe regional de octubre para el Hemisferio Occidental, los funcionarios también se refirieron a la tercera revisión del programa, la acumulación de reservas, los vencimientos de deuda, el mercado de capitales y las reformas vinculadas con la inversión y el trabajo.

La exposición tuvo lugar el 16 de octubre, durante una rueda de prensa del Departamento del Hemisferio Occidental en las Reuniones Anuales y de Primavera. El encuentro presentó la edición de octubre de 2026 del Regional Economic Outlook, titulada Turning Tailwinds into Lasting Gains. Participaron el director del departamento, Nigel Chalk; los directores adjuntos Luis Cubeddu, Ana Corbacho y Dora Iakova; y el responsable de Comunicación, José Luis de Haro.

Chalk abrió la presentación con una referencia a las previsiones regionales y mencionó a la Argentina entre los países de América del Sur. El funcionario sostuvo que los datos recibidos durante el año resultaron inferiores a las estimaciones que el organismo formuló en abril, pero indicó que esa evaluación no modificó la expectativa sobre la evolución posterior de la economía.

Ante una consulta sobre la revisión de las proyecciones argentinas, Chalk afirmó: “Es cierto que redujimos nuestra previsión de crecimiento para la Argentina este año alrededor de dos puntos”. De todos modos, agregó que ese cambio respondió “principalmente al resultado de los datos recibidos” y aclaró: “No creo que eso haya cambiado realmente nuestra visión sobre la trayectoria de la economía”.

El director del Departamento del Hemisferio Occidental dijo que el Fondo espera un cambio en el ritmo de la actividad. “Esperamos esta aceleración del crecimiento desde ahora y durante el próximo año, y tenemos una previsión de crecimiento más alta para el próximo año”, señaló. En la presentación inicial, también sostuvo que la economía argentina volvería a crecer a medida que la demanda se recupere en forma gradual.

Chalk vinculó esa expectativa con las reformas de oferta. “Los esfuerzos que se hicieron en reformas, en reformas del lado de la oferta, buscan liberar restricciones y cuellos de botella para el crecimiento, y creo que están dando resultados”, afirmó. Luego mencionó factores que incidieron sobre la corrección de las proyecciones de 2026: una demanda interna más lenta y condiciones financieras más ajustadas.

“El proceso de ajuste nunca es fluido”, dijo Chalk al describir los cambios que observó el organismo en la economía real. Sin embargo, añadió que el Fondo espera “una aceleración muy positiva del crecimiento” durante el próximo año. Las declaraciones respondieron también a preguntas sobre la necesidad de extender la expansión hacia otros sectores y trabajadores.

Cubeddu abordó las consultas sobre el alcance de los avances de estabilización, el empleo y los instrumentos que el Fondo consideró relevantes para elevar el crecimiento. “Existe un entendimiento compartido con las autoridades argentinas sobre la importancia de extender estas ganancias para lograr un mayor crecimiento y una mayor creación de empleo”, afirmó.

El funcionario enumeró medidas que, según expuso, estaban en marcha. Mencionó en primer lugar la profundización de los mercados de capitales y sostuvo que ese aspecto es “crítico”. También señaló que se tomaron medidas para alentar los mercados hipotecarios y remarcó la importancia de “mejorar la flexibilidad de los mercados laborales”.

Sobre ese punto, Cubeddu indicó que se aplicó una reforma laboral a comienzos de este año. “Creo que esto ayudará a facilitar la creación de empleo”, sostuvo. El director adjunto agregó que también resulta relevante impulsar las inversiones y ejecutar los proyectos aprobados.

“Hay más de USD 50 mil millones en inversiones aprobadas”, dijo al referirse a ese universo de iniciativas. Según detalló, existían oportunidades para iniciar su ejecución y las autoridades trabajaban en esa área. Sumó, además, la aceleración de la construcción vinculada con las concesiones viales que se otorgaron recientemente.

Cubeddu planteó que esos elementos podían incidir sobre la evolución de la economía si se mantenía la prudencia en el frente macroeconómico. “Nuestra percepción es que la Argentina estará en posición, con el tiempo, de alcanzar un mayor crecimiento y también una mayor creación de empleo”, afirmó.

La conferencia también incluyó preguntas sobre la tercera revisión del programa con el Fondo, la posibilidad de cambios en el esquema de pagos o en las metas, y una eventual ampliación del acuerdo. En ese contexto, Chalk evitó anticipar modificaciones y se concentró en el estado de las conversaciones técnicas.

Fuente: Infobae