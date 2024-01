Manuel Adorni anticipó que el próximo jueves el Gobierno recibirá a una comitiva del FMI con el fin de “renegociar el acuerdo que se encuentra virtualmente caído”, e invitó a “todos y cada uno de los argentinos a formar parte de este cambio profundo en la República Argentina que ya empezamos a realizar desde la asunción del presidente Javier Milei”.



En conferencia de prensa, Adorni reafirmó que los objetivos del proyecto de ley enviado al Congreso de la Nación son “ampliar libertades, eliminar privilegios y desregular la economía”, en un contexto de “urgencia y de extrema delicadeza”, a los fines de “transformar la Argentina en un país mejor, donde quien quiera trabajar y quien quiera invertir puedan hacerlo sin el peso del Estado en sus espaldas”.







Definiciones de Manuel Adorni



“Todos los argentinos, la dirigencia política y la dirigencia sindical, están invitados a formar parte de este cambio profundo que ya empezamos a realizar desde la asunción del presidente Milei y que seguiremos encarando en este año, siempre en línea con la urgencia y con la situación de extrema delicadeza que tiene la República Argentina”.



“Comenzamos un proceso legislativo donde hay dos caminos: el querer cambiar y transformar esta Argentina en una Argentina mejor, más libre, donde quien quiera trabajar y quien quiera invertir pueda hacerlo, todo sin el peso del Estado en sus espaldas”.



“Quien no acompañe será porque efectivamente considera que la mitad del país pobre, que el 60% de niños pobres, que los cinco millones de indigentes, que la falta de empleo, que el salario promedio de 300 dólares y que estar alejados del mundo es el camino”.



“El objetivo de la ley tiene tres pilares: ampliar libertades, eliminar privilegios y desregular la economía. Quienes quieran acompañar están invitados a una Argentina mejor, y quienes no porque consideran que el modelo de la decadencia es el correcto, van a querer vivir en una Argentina en la que muchos argentinos ya no queremos vivir más, empezando por el Presidente de la Nación”.



“El jueves recibiremos a una comitiva del FMI. La van a recibir el jefe de Gabinete y el ministro de Economía, en línea con renegociar el acuerdo caído por no haberlo cumplido y que se encuentre virtualmente caído”.