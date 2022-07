Mediante un material audiovisual mostrado en la conferencia de prensa convocada en el Centro de Defensa Comercial e Industrial, el Foro Ambiental Gualeguaychú comenzó a describir las diferentes y graves irregularidades en el Ecoparque Gualeguaychú, al cual definieron como un “basural a cielo abierto” y donde también resaltaron que el lugar muestra “escasas medidas de protección ambiental” y que “no cuenta con un control de operaciones”.

“A nueve años del Ecoparque nos encontramos con una realidad que la ciudadanía de Gualeguaychú debe conocer, esclarecer y reclamar porque pone en riesgo la salud de todos”, comenzaron expresando en el vídeo.

En síntesis, el Ecoparque de Gualeguaychú es calificado por el Foro Ambiental como “un basural a cielo abierto y con escasa protección ambiental''.

Según ese informe presentado en video, para la construcción del Ecoparque se realizó una inversión de más de 31 millones de pesos durante la gestión de Juan José Bahillo, y señaló que “para el relleno sanitario se prevé una vida útil de 20 años, siempre y cuando se realice una recuperación del 75% del material orgánico potencialmente reciclado”.

"Teniendo en cuenta que en su creación, en 2014, se preveía que el predio tendría una vida útil de 20 años, procesando un 75 por ciento de los residuos recuperables, ahora esté cerca de su techo", explicaron.

Sin embargo, según el Foro Ambiental Gualeguaychú, “la propia municipalidad manifiesta una separación de solo 2,5% sobre el total de residuos recibidos, lo que carece de sentido a la hora de separar sabiendo que el destino será el mismo para todos los deshechos que conforman el entierro en el basural”.

También resaltaron que durante la gestión del intendente Martín Piaggio, mediante la campaña Gualeguaychú se Une y Separa, se estableció en nuestra ciudad la obligatoriedad de la separación de residuos domiciliaria. “Esta valiosa idea choca con la terrible realidad de que la mayor cantidad de bolsas que se reciben en el Ecoparque se depositan en áreas comunes y son un mínimo porcentaje del tratado”, señalaron en el video.

“No se separan los sólidos de los húmedos. No se trata la basura porque no hay capacidad de reciclaje por falta de personal ya que solo existe una cooperativa en esa labor que trabaja por turno. Los 26 camiones diarios que entran al Ecoparque se amontonan y solo se procesa un 2,5 por ciento, el resto se entierra”, remarcaron.

“Todo esto genera un enorme riesgo de incendio que pone en peligro a los trabajadores y a los vecinos y termina siendo una fuente de contaminación de alta peligrosidad”, denunciaron los integrantes del Foro Ambiental, quienes explicaron que “los líquidos lixiviados son jugos altamente contaminantes que provienen de la putrefacción de la basura. En el caso del Ecoparque local, los líquidos no son contenidos en la zona de disposición y derivan al arroyo que pasa por el lugar. Tampoco se observa que hayan realizado la previa impermeabilización del suelo, lo que genera contaminación en áreas subterráneas, además del aire y del suelo.

"La reposición final no cuenta con una barrera -un nylon o tela- para que los líquidos de la basura no pasen a la tierra y los días de lluvia esos líquidos llegan al Arroyo El Cura, que cruza a pocos metros", manifestaron.

En otras palabras, por los desperdicios que se generan cuando la basura se descompone se corre el riesgo de contaminar el suelo donde se deposita y también las napas de agua subterráneas.

Estas irregularidades también fueron marcadas por el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) en un estudio técnico que realizó antes de proponerle al Municipio el plan para la extracción de gases del relleno sanitario.

“Hay sobradas evidencias como los lixiviados terminan fuera del basural sin ningún tipo de conducto. Y en el caso de que existieran estas tecnologías –como la derivación en piletas de recirculación– están obsoletas”, sostuvieron.

“El Foro Ambiental quiere manifestar que la gestión de residuos resulta una cuestión ambiental, sanitaria, social y económica que merece un abordaje serio e integral. Todo esto genera graves daños a la salud tanto para las personas que allí trabajan –sin equipos adecuados de protección- como para los vecinos de la zona, por aire agua y los vectores que facilitan contagios, como ratas, moscas y otros insectos”, señalaron.

“Nuestra ciudad merece un verdadero sistema de relleno sanitario hecho con base científica y no como simple expresión de propaganda política. Necesitamos una urgente respuesta satisfactoria a esta problemática tan perjudicial para la salud y el ambiente de todo los gualeguaychuense”, concluyeron.

Además de los integrantes del Foro Ambiental Gualeguaychú, estuvieron presentes en la conferencia vecinos interesados en la temática, concejales del bloque de Juntos por el Cambio, la presidenta de la Corporación del Desarrollo Estela Miño; Marcelo Giachello, miembro de la Asociación de Hoteleros y Gastronómicos y miembros de la Asamblea Ambiental Gualeguaychú.