El Foro Ambiental Gualeguaychú dio a conocer su Informe General de Actividades 2025, en el que expone el estado de situación de los principales conflictos ambientales de la ciudad y detalla las gestiones realizadas ante organismos municipales y provinciales. El balance marca avances en el diálogo institucional, pero también la persistencia de problemas estructurales que continúan sin soluciones concretas.

Uno de los ejes centrales del informe es el dragado del río Gualeguaychú. Desde el Foro sostienen que cualquier intervención debe limitarse exclusivamente a la desembocadura, en la entrada de la Boca. Durante el año se mantuvieron reuniones con funcionarios de Ambiente a nivel municipal y provincial, donde se ratificó que la responsabilidad del dragado corresponde al Estado provincial, mientras que la autorización para intervenir en la Boca depende de la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU). Al cierre de 2025, el tema no registró definiciones.

Otro punto sensible es la Planta de Tratamiento Cloacal de la ciudad. Integrantes del Foro realizaron varias visitas a la obra en construcción y constataron que las lagunas actuales se encuentran saturadas de barro, lo que genera preocupación por su funcionamiento. Según se informó, esta situación se resolvería con la puesta en marcha de la nueva planta, cuya entrega estaba prevista inicialmente para el mes de agosto. A lo largo del año se mantuvieron reuniones con funcionarios municipales, incluido el presidente municipal, aunque la finalización de la obra sigue pendiente.

En cuanto al estado del río Gualeguaychú, el Foro solicitó a Ambiente Municipal la entrega mensual de estudios fisicoquímicos y microbiológicos, además de información sobre los efluentes del Parque Industrial y de la planta de tratamiento de la ciudad. Sin embargo, desde el mes de agosto la provisión de datos se interrumpió, sin explicaciones oficiales. También se mantuvo una reunión con autoridades provinciales para abordar los efluentes cloacales provenientes de Pueblo Belgrano, que impactan sobre el río, y se planteó la necesidad de realizar un estudio integral de toda la cuenca. El tema fue abordado de manera parcial y sin continuidad en la información.

El informe también alerta sobre el colapso de la planta de tratamiento de efluentes del Parque Industrial Gualeguaychú (PIG). Durante 2025 se realizaron reuniones con dirigentes de CODEGU, funcionarios municipales y provinciales, vecinos del barrio Don Pedro y su representante legal. La situación tuvo amplia repercusión en la prensa local, aunque no se alcanzaron soluciones durante el año.

Finalmente, el Foro volvió a poner el foco en la problemática de los perros callejeros, señalando su impacto en términos de inseguridad e insalubridad. Se mantuvieron encuentros con PROVOIN y organizaciones proteccionistas, que insisten en la aplicación del Programa de Equilibrio Poblacional, contemplado en la Ordenanza Nº 12.803/2023. Según estimaciones, el programa podría mostrar resultados en un plazo de 18 meses, pero al cierre del año aún no se implementó de manera efectiva.

En sus conclusiones, el Foro Ambiental Gualeguaychú remarca que 2025 estuvo atravesado por la persistencia de conflictos ambientales de fondo. Si bien se fortalecieron los canales de diálogo con el Estado, varias problemáticas continúan sin resolución. De cara a 2026, el organismo plantea como desafíos prioritarios avanzar con el dragado en la Boca del río, poner en funcionamiento la nueva planta cloacal, restablecer la entrega periódica de estudios sobre el río, resolver la situación del Parque Industrial y aplicar el programa de control poblacional de perros, reafirmando su rol de vigilancia y defensa del ambiente y la salud comunitaria.