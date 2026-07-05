La FIFA confirmó que el francés François Letexier será el árbitro del partido entre Argentina y Egipto, correspondiente a los octavos de final del Mundial, que se disputará este martes a las 13 (hora argentina) en el Estadio Mercedes-Benz de la ciudad de Atlanta.

El juez francés no tiene antecedentes con la Selección Argentina mayor. Su único partido con un representativo albiceleste fue en el Mundial Sub 20 de 2023, cuando dirigió el triunfo por 2-1 sobre Uzbekistán. Tampoco registra encuentros arbitrados con la selección absoluta de Egipto.

En la actual Copa del Mundo ya tuvo dos designaciones: estuvo presente en la victoria de Costa de Marfil por 1-0 sobre Ecuador durante la fase de grupos y luego impartió justicia en el empate 0-0 entre Cabo Verde y Arabia Saudita, confirmó TyC Sports.

La terna arbitral completa para el partido de octavos de final entre Argentina y Egipto estará conformada por:

Árbitro: François Letexier (Francia)

Asistente 1: Cyril Mugnier (Francia)

Asistente 2: Mehdi Rahmouni (Francia)

Cuarto árbitro: Espen Eskås (Noruega)

Asistente de reserva: Isaak Bashevkin (Noruega)

Fuente: AHORA