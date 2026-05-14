El ingreso de un frente frío a la región marcará un cambio en las condiciones del tiempo durante el fin de semana, con un descenso térmico que se hará sentir especialmente en Gualeguaychú y el sur entrerriano.

De acuerdo a lo anticipado por el Servicio Meteorológico Nacional, este viernes se presentará con nubosidad variable pero sin mayores sobresaltos en Gualeguaychú, donde se espera una mínima de 5 grados y una máxima que alcanzará los 18, en una jornada con cielo algo nublado.

Sin embargo, el panorama comenzará a modificarse hacia el domingo, cuando el avance de un sistema frontal frío impulse aire más intenso desde el sur. Este cambio vendrá acompañado por ráfagas que podrían oscilar entre los 42 y 50 kilómetros por hora, provocando un marcado descenso de las temperaturas. En ese contexto, las máximas en la región apenas se ubicarían entre los 13 y 15 grados.

En el resto de Entre Ríos, el viernes mostrará condiciones similares, con registros térmicos en torno a los 20 grados de máxima. En Paraná y zonas aledañas se prevé una jornada ligeramente nublada, con mínimas de 7 grados, mientras que en el noreste provincial el cielo se presentará mayormente cubierto, aunque con temperaturas en valores similares.

Así, tras un cierre de semana estable, el fin de semana traerá consigo un cambio de escenario en toda la provincia, con viento, aire frío y temperaturas en descenso.