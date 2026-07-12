Gualeguaychú iniciará la semana con condiciones típicamente invernales, aunque el panorama cambiará de manera marcada con el correr de los días. El pronóstico anticipa mañanas frías, posibles bancos de niebla y tardes templadas hasta el martes, mientras que desde el miércoles comenzará un ascenso sostenido de la temperatura que se acentuará hacia el viernes, cuando las máximas podrían acercarse a los 30 grados y regresarían las lluvias.

Para este lunes, en el sur entrerriano se esperan temperaturas mínimas de entre 4 y 6 grados, con condiciones propicias para la formación de nieblas durante las primeras horas del día. Luego, el cielo permanecerá entre despejado y parcialmente nublado.

El martes continuará con características similares, mientras que desde el miércoles el ingreso de aire cálido desde el norte hará subir las temperaturas. Entre el jueves y el viernes aumentará la nubosidad y también la probabilidad de lluvias y lloviznas aisladas.

En el resto de Entre Ríos también se espera una semana con un importante contraste térmico. En la zona centro, que comprende departamentos como Paraná, Villaguay, Diamante y Nogoyá, el lunes comenzará con una mínima cercana a los 7 grados y una máxima de 17, con cielo entre despejado y parcialmente nublado. El viento del norte favorecerá un aumento gradual de la temperatura, que llegará a unos 21 grados el jueves y podría alcanzar entre 28 y 29 grados el viernes, jornada en la que también se anuncian lluvias.

En el norte provincial, que abarca Concordia, Federación, Federal, Feliciano y San Salvador, las mañanas seguirán siendo frías al inicio de la semana, aunque las tardes serán cada vez más templadas. Desde el jueves crecerá la nubosidad y el viernes se registrarían las temperaturas más elevadas de la provincia, con máximas que incluso podrían superar los 28 grados.

El "Veranito de San Juan"

El marcado ascenso térmico previsto para la segunda mitad de la semana reúne varias de las características del denominado "Veranito de San Juan", un período de temperaturas inusualmente elevadas que suele registrarse durante el invierno.

Este fenómeno ocurre cuando una masa de aire cálido proveniente del norte avanza sobre el centro y norte del país, frenando temporalmente el ingreso de aire frío desde la Patagonia. Si bien tradicionalmente se lo vincula con la festividad de San Juan Bautista, el 24 de junio, este tipo de episodios también puede presentarse durante las primeras semanas de julio, como ocurriría en esta oportunidad en Entre Ríos.